Ludovic Orban, atac dur la adresa planului lui Streinu-Cercel şi prima reacţie după violenţele din ultimele zile

Premierul Ludovic Orban afirmă că, având în vedere modul în care românii au respectat măsurile de distanţare socială în perioada sărbătorilor de Paşti, nu este de aşteptat o creştere a numărului de îmbolnăviri, însă atrage atenţia asupra faptului că România nu a atins încă vârful epidemiei şi că măsurile de prevenţie trebuie respectate în continuare. Orban spune că numărul celor infectaţi şi care au nevoie de tratament în terapie intensivă nu a depăşit, până acum, capacitatea sistemului de sănătate.

"Cred că Sărbătoarea pascală s-a derulat în condiţii extrem de bune şi că nu poate să constituie baza unei creşteri a riscului de răspândire a virusului. Asta nu înseamnă că trebuie să ne relaxăm, că trebuie să renunţăm la proverbul 'Paza bună trece primejdia rea', încă nu suntem la vârful epidemiei, încă trebuie să respectăm toate regulile, să respectăm toate măsurile care au fost luate de autorităţi pentru a continua această atitudine corectă de a ne feri de îmbolnăvire şi a-i feri şi pe cei din jurul nostru de riscul de îmbolnăvire", a afirmat Orban, la TVR.

Augustin Zegrean, despre programul "Vacanţa Mare": Te duce cu gândul la lagărele de concentrare

Ludovic Orban a spus, marți seara, la TVR 1, că abuzurile comise de polițiști, prin amendarea populației în anumite cazuri, sunt cazuri izolate, iar el a militat pentru eliminarea lor. Premierul a explicat că românii trebuie să înțeleagă că poliția aplică legea pentru protecția lor.

"De la debutul epidemiei, am fost extrem de prezent, de multe ori am fost personal la MAI, am avut dialog extrem de serios cu cei care conduc MAI, Poliția, Jandarmeria, Poliția de Frontieră, iar cuvintele de ordine au fost măsură, politețe, nu a existat niciodată o dispoziție de a se da amenzi la kilogram, un plan de amenzi. Nu există o astfel de decizie, dacă există un abuz pe plan local am solicitat să se corecteze astfel de situații. Am accentuat necesitatea funcției de prevenție, nu să se dea amendă din prima.

Premierul Ludovic Orban a declarat marți seară la TVR 1 că Adrian Streinu-Cercel a fost „iresponsabil” atunci când a vorbit de carantinarea în afara famililor a persoanelor de peste 65 de ani:

„Dl Adrian Streinu-Cercel vorbește în nume personal. Nu are nicio legatura cu deciziile la nivelul guvernului. Critic sever aruncarea în spațiul public a unor propuneri care nu au intrat prin filtrul analizei si care nu fac parte din deciziile care se iau la nivelul guvernului.

Nu exista nici cea mai mica intentie privitoare la parintii si bunicii nostri de a-i mentine in izolare o perioada atat de lunga sau Doamne-fereste de a asigura un spatiu de carantina si ruperea de familii.

Transmiterea publica a unei astfel de propuneri nu face bine nimanui si consider ca este un act iresponsabil. Un act iresponsabil care vine din partea unui profesor considerat un specialist in epidemiologie dar in ce priveste masurile aferente pare ca nu intelege deloc societatea, nu intelege deloc respectul fata de drepturile si libertatile fundamentale”

Întrebat dacă sistemul de sănătate face faţă numărului de îmbolnăviri, primul ministru a răspuns: ”Avem soluţii pentru orice situaţie care poate să apară”.

Acesta a arătat că se pregătesc spitale, astfel încât în cazul în care va fi nevoie de locuri suplimentare în unităţile sanitare acestea să poată fi asigurate. Şeful executivului mai spus că autorităţile pregătesc tratarea pacienţilor care nu au simptome sau care prezintă simptomatologie uşoară în „locuri de tratament de tip spaţiu hotelier care să ofere posibilitatea unui anumit confort şi asistenţă medicală”.

„În ceea ce priveşte locurile în terapie intensivă numărul de persoane care necesită internarea în secţiile de terapie intensivă este încă sub capacitatea noastră de tratare şi şi aici pregătim soluţii”, a mai spus Orban.

Acesta a menţionat că Unifarm a achiziţionat un spital modular care va fi instalat la Bacău, dar şi că în prezent România are o capacitate de testare de peste 6.000 de teste zilnic.