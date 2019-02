Ludovic Orban: Banii realocaţi în domeniul Sănătății să nu fie folosiţi pentru tratarea dezechilibrelor mentale ale lui Liviu Dragnea

„Aceasta este prima observaţie, a doua observaţie, se pare că şi Liviu Dragnea a intrat în opoziţie faţă de propriul Guvern. Readuc aminte că bugetele serviciilor, aşa cum sunt ele în proiectul de buget iniţiat de Ministerul Finanţelor sunt rezultatul unui aviz care a fost dat în CSAT. Or, doamna Viorica Vasilica Dăncilă, din câte ţin eu minte, este vicepreşedinte CSAT, ministrul Apărării, ministrul de Interne şi mulţi alţi miniştri, de asemenea sunt membri în CSAT. De altfel, două treimi din membrii CSAT sunt reprezentanţii Guvernului. Ca atare, nu înţeleg nemulţumirile lui Liviu Dragnea, ar trebui să vorbească cu colegii săi de Guvern privitor la acest subiect”, a mai declarat Ludovic Orban, potrivit News.ro.

Liderul PNL a adăugat că, probabil, Liviu Dragnea s-a expus prea mult la soare în perioada în care ar fi trebuit să se ocupe de adoptarea bugetului de stat, să convoace sesiune extraordinară şi din această cauză nu ştie că este suficient să te expui la soare ca să nu mai ai nevoie de vitamina D. „Poate consideră că are nevoie în continuare de vitamina D. Oricum, din câte am înţeles, Organizaţia Mondială a Sănătăţii are un punct de vedere diferit faţă de Dragnea, şi aici înclin să-i dau dreptate Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi nu lui Liviu Dragnea”, a mai spus Orban.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică, după şedinţa Comitetului Executiv al partidului, că vrea reducerea bugetelor serviciilor de informaţii şi finanţarea unui program prin care să fie acordată gratuit vitamina D copiilor, iar dacă nu face Guvernul această reducere, o va face Parlamentul.

„I-am rugat să analizeze sumele alocate serviciilor secrete. Cred că sume importante de aici pot fi realocate către sănătate, de exemplu. Eu mă gândesc la un program de acordare gratuită pentru toţi copiii din România de vitamina D, este tot un program de siguranţă naţională, program pentru diabet şi doamna prim-ministru împreună cu domnul ministru au spus că vor analiza dacă pot face în Guvern această modificare, dacă nu, eu sigur o s-o fac la Parlament, cu amendamente”, a afirmat Dragnea.