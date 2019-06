Ludovic Orban, contestat în interiorul PNL. Rareş Bogdan şi Nicolae Robu critică dur gafa legată de impozitul în IT

Părerea mea despre scutirea de impozit pe venit în IT este, fără ezitare, în sensul susţinerii ei, pentru că, privind lucrurile multicriterial, ea este categoric benefică, aducând României beneficii mult mai mari, unele indirecte, altele extrafinanciare decât neîncasările directe cu titlul de impozit pe venit, conexe fiscalizării activităţii de IT. Ca profesor universitar în IT, cunosc potenţialul României în domeniu şi vă asigur că este uriaş. Noi trebuie să-l valorificăm aici, la noi acasă, aducând în România angajatori, iar fără facilităţi nu reuşim asta la maxim, şi nu disipându-l pe diverse meridiane, mai ales că e format din tineri", a afirmat, pentru AGERPRES, Robu.

Orban, despre angajaţii din IT: "Nu e normal să fie scutiţi de plata impozitului". Răspunsuri ironice de la Băsescu şi Olguţa Vasilescu

El a menţionat că, în calitate de dascăl, îşi doreşte ca studenţii săi, IT-ştii de azi şi de mâine, să rămână acasă şi să producă prosperitate pentru ei şi pentru ţară.

Nicolae Robu a spus că liberalii şi preşedintele PNL, Ludovic Orban, sunt adepţii fiscalităţii reduse, dar în domeniul IT, personal, îşi doreşte scutirea de impozit, tocmai pentru a stopa plecarea tinerilor specializaţi în acest sector din ţară.

Rareș Bogdan îl contrazice pe președintele PNL, Ludovic Orban în privința tăierii facilităților pe care le au lucrătorii din sectorul la IT la impozite.

"Nu știam nimic despre această declarație. Vorbiți cu președintele partidului, cel care a făcut această declarație. Acum aflu și eu. Este foarte riscant pentru că avem o mulțime de "creiere" care au părăsit România. Cel mai bine ar fi să primiți lămuriri de la domnul Orban. Eu pot să vă zic că nu există în programul de guvernare al PNL o astfel de măsură. Noi propunem și vom da doar facilități pentru mediul de afaceri, nu tăieri. Nu sunt atent la toate declarațiile, dar vă asigur că nu vom tăia reduceriile la impozit pentru cei din sectorul IT," a spus Rareș Bogdan la România TV.

Reacția lui Rareș Bogdan a venit după ce astăzi, președintele PNL a declarat că nu i se pare normal că cei din sectorul IT să beneficieze de reduceri la impozit.