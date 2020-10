Ludovic Orban: "Creşele şi afterschool-urile NU se închid. Nu intră sub restricţii, când se atinge indicele de 3 la mie"

"Reglementarile privitoare la situația modului de organizare a procesului educațional se referă la învățământ și la preșcolar, adică grădiniţe. Cele 2 trepte - 1 şi 3 la mie (ratele de infectare de la care unitățile de învățământ trec în scenariile hibrid sau roșu n.red) nu afectează desfăşurarea altor activităţi cum sunt activităţile în creşe şi în after school-urile. Nu fac obiectivul reglementărilor. Sigur că odată cu organizarea cursurilor online, afterschool-ul normal nu prea mai poate să funcţioneze pentru că elevii nu se duc la şcoală şi participă online la procesul educaţional şi after-school-ul nu prea va mai putea funcţiona", a explicat premierul Ludovic Orban.

Premierul a explicat, referitor la afterschool-uri, că "în cazul în care optează să funcţioneze, vor funcţiona. Nu fac parte din activităţile care intră sub restricţii atunci când este depăşit indicele de 3 la mie".

Premier a explicat şi ce se va întâmpla după cele 14 zile în care cursurile sunt suspendate.

"Se va face evaluarea tot în acelaşi mod a numărului de cazuri din ultimele 14 zile. În cazul în care indicele scade sub 3 la mie, automat se reiau activităţile care au fost sub restricţiile cât timp indicele a fost de 3 la mie. Nu am considerat că se poate relua activitatea într-un interval mai scurt de 14 zile. Am considerat că trebuie să curgă un interval de 14 zile ca toate aceste măsuri să aibă efect", a explicat premierul Orban.

Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă se reuneşte luni, de la ora 15, şi urmează să ia noi măsuri anti-COVID-19 pentru a preveni o răspândire şi mai accentuată a bolii. Printre măsurile care ar putea fi dispuse în şedinţa de astăzi s-ar putea fi şi închiderea şcolilor.

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti va propune Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenta suspendarea cursurilor fata in fata pentru 14 zile şi mutarea lor în sistem online, a declarat, luni, ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie. Propunerea autorităţilor din domeniul Educaţiei vine după ce Bucureştiul a depăşit incidenţa de 3 cazuri COVID-19 la 1.000 de locuitori şi, conform unui ordin comun al Ministerului Educaţiei şi Sănătăţii, ar urma să intre în scenariul roşu pentru limitarea răspîndirii cazurilor de infectare cu coronavirus.

"Noi trebuie sa ne raportam la ceea ce s-a intamplat ieri - si anume rata a depasit 3 la mia de locuitori. Prin urmare, propunerea Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti va fi de suspendare a activitatilor didactice fata in fata pentru 14 zile. (...) Daca in cadrul Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se va lua o alta decizia asta trebuie sa... Asteptam ca inteleg ca astazi la ora 15.00 va fi convocat Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. (...) Astazi cursurile se desfasoara in scenariul 2 - hibrid, asa cum a fost si pana acum, pentru ca este prevazut tot in ordinul comun: in lipsa hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta se aplica scenariul 2", a spus Anisie.

"Am avut o întâlnire cu inspectorii şcolari de la fiecare sector. Inspectorul şcolar general e în concediu medical, având o problemă de sănătate. Am decis azi ca atribuţiile de inspector general să fie preluată de Liliana Toderiuc, inspector şcolar adjunct. Tototdată, am definitivat planul de măsuri cu privire la învăţarea online, un plan de măsuri care are în vedere activitatea didactică ce se va desfăşura în plan online şi modalitatea în care fiecare unitate de învăţământ a distribuit tabletele data prin programul -Şcoala de acasă-. S-a stabilit cu inspectorii şcolari, ca după ce se încheie Comitetul Municipiului Bucureşti, să realizăm în această după-amiază o video-conferinţă cu toţi directorii de şcoli din Bucureşti", a declarat ministrul Educaţiei.

