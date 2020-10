ZILE LIBERE pentru părinţi când şcolile sunt închise. Cine şi cum le poate obţine

"Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti", conform ordonanţei de urgenţă a Guvernului.

Primesc zile libere părinţilor care au copii cu vârsta de până la 12 ani sau cei care au copil sau adult cu handicap în vârstă de 26 ani, înscrişi în unităţile de învăţământ, inclusiv antepreşcolar.

Acordarea de zile libere plătite va fi făcută pentru toţi angajaţii din sectorul public şi privat, „pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2020-2021".

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Prevederile se aplică dacă celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Când se închid şcolile în Bucureşti

"Am avut o întâlnire cu inspectorii şcolari de la fiecare sector. Inspectorul şcolar general e în concediu medical, având o problemă de sănătate. Am decis azi ca atribuţiile de inspector general să fie preluată de Liliana Toderiuc, inspector şcolar adjunct. Tototdată, am definitivat planul de măsuri cu privire la învăţarea online, un plan de măsuri care are în vedere activitatea didactică ce se va desfăşura în plan online şi modalitatea în care fiecare unitate de învăţământ a distribuit tabletele data pprin programul -Şcoala de acasă-. S-a stabilit cu inspectorii şcolari, ca după ce se încheie Comitetul Municipiului Bucureşti, să realizăm în această după-amiază o video-conferinţă cu toţi directorii de şcoli din Bucureşti", a anunţat ministrul Educaţiei, Monica Anisie.

"În conformitate cu ceea ce DSP a zis ieri, în legătură cu rata de incidenţă, ar trebui să decidă această suspendare temporară a cursurilor. Şcolile vor rămâne închise timp de 14 zile când vom scădea de acest prag critic. Elevii claselor primare şi preşcolare intră în vacanţă, conform structurii anului şcolar 2020-2021. Toate unităţile de învăţământ, inclusiv cele particulare, vor fi închise", a subliniat ministrul Educaţiei.

