Ludovic Orban, declaraţii de ultimă oră despre pensii şi alocaţii. Veşti proaste pentru milioane de români

"Nu exista nici un fel de risc. Am prevazut sumele necesare pe 2020 pentru a sustine cresterea cu 40%. Am anuntat public, nu am facut secret ca urmarim cu mare atentie evolutia economica, incasarile la buget, sa construim prognoze realiste, sa luam decizii concrete. Vom creste pensiile nu exista dubiu, dar nu pot sa spun 100%. Am prevazut sumele sa creasca in conformitate cu legea pensiilor aflata in vigoare", a declarat premierul Ludovic Orban, la Gândul.

În privinţa dublării alocaţiilor, premierul spune că nu sunt bani. "Noi ne dorim cresterea, dar va fi realizata in functie de realitatea economica", spus Orban.

"Legat de dublarea alocatiilor, impactul este peste 6 miliarde euro. Nu avem, am intrat in procedura de dificit depasit. Trebuie sa vedem pe 6 luni evolutia, sa vedem ritmul de crestere economica. PSD nu a facut lucrurul asta constant. Ministerul Economiei va face un raport", a completat premierul desemnat.

În luna decembrie a anului trecut, Camera Deputaţilor a votat, decizional, iniţiativa legislativă care prevede dublarea alocaţiei pentru copiii între 2 şi 18 ani, sumă care ajunge la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap. În 14 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea.

Ulterior, Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a legii care prevede dublarea alocaţiilor de stat pentru copii până la 1 august, odată cu rectificarea bugetară.

Potrivit Constituţiei, Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată, aprobarea şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României.