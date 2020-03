Ludovic Orban, despre aducerea Sorinei Pintea în cătuşe. "Nu am timp să mă uit la televizor"

Întrebat de jurnalistul Victor Ciutacu în cadrul emisiunii "Punctul culminant" despre modul în care Sorina Pintea a fost adusă încătuşată, Ludovic Orban a menţionat că nu are timp se se uite la televizor.

"Nu am văzut (imaginile cu Sorina Pintea dusă în cătuşe). Dacă aţi cunoaşte activitatea mea, aţi şti că nu am timp să mă uit la televizor. Cred că orice cetăţean al României care se află într-o procedură de cercetare trebuie tratat ca un cetăţean. Nu ştiu exact la ce tratament a fost supusă. Cred că orice cetăţean, indiferent ce funcţie are, trebuie să tratat civilizat, să i se respecte drepturile, să i se respecte demnitatea umană. E valabil pentru orice cetăţean român", a declarat Ludovic Orban, la România TV.

Ludovic Orban nu a ratat ocazia de a critica PSD despre care afirmat că "ne dă lecţii pe sănătate cu minciuni gogonate şi cu fake news".

"Miniştrii PSD de-a lungul timpului, unul a fost prins că a luat mită sau a fost denunţat şi e trimis în judecată - Beuran. Altul e într-o cercetare penală. Doamna Pintea a fost prinsă în flagrant luând mită, conform informaţiilor publice prezentate. V-am spus aceste elemente tocmai pentru a arăta cine încerca să ne dea nouă lecţii pe sănătate şi să se prezinte mare aparător al sănătăţii", a precizat Orban.

Despre arestarea Sorinei Pintea sub acuzaţia de luare de mită, preşedintele PNL a afirmat că "un om care a fost ministru al Sănătăţii, care s-a întors director la spital şi care are astfel de obiceiuri, îmi pare rău, dar din punctul de vedere al cinstei, al calităţii, nu poate fi apărat sub nicio formă".

"Orice cetăţean român trebuie tratat cum este normal, în conformitate cu legea, indiferent în ce situaţie se află: că este cercetat, că este arestat. Respectarea drepturilor trebuie asigurată de cei care se ocupă de derularea procedurilor penale, că este vorba despre procuror, de Poliţia Judiciară, că este vorba despre cei care sunt în cei în autoritatea penitenciarelor", a explicat premierul.

Sorina Pintea este acuzată pentru luare de mită în formă continuată. DNA susţine că există probe că Sorina Pintea a luat de mită sumele de 10.000 de euro și 120.000 lei, bani ce reprezentau 7% din valoarea unui contract de la Spitalul din Baia Mare.

Sorina Pintea a contestat deja măsura arestului preventiv. Curtea de Apel Bucureşti a stabilit să judece vineri, 6 martie, contestaţia depusă de fostul ministru al Sănătăţii.