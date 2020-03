Soţul Sorinei Pintea, mesaj emoţionant despre starea de sănătate a fostului ministru: Asist cum este omorâtă soţia mea, ceas de ceas

Ovidiu Goga, soțul Sorinei Pintea, susține că nu se teme pentru faptul că soția lui nu-și va dovedi nevinovăția, fiind convins că într-un final va fi achitată. Goga se teme pentru faptul că Sorina Pintea este grav bolnavă, iar condițiile din arest ar putea conduce la "o situație ireversibilă".

Noi detalii despre Sorina Pintea, aflată în arestul Central. Surse România TV: Starea de sănătate s-a agravat

”Scrisoare despre Sorina Pintea, soția mea, către ORICINE!

Începând cu 28 februarie 2020, ziua în care Sorina m-a sunat și mi-a sus că DNA este la ea în birou, viața ei s-a schimbat radical. Pe parte judiciară, desigur că se vor administra probe și se vor aduce argumente de ambele părți, după care instanța se va pronunța, iar viața personală și profesională sperăm să se refacă la un nivel cât mai decent curând.

Însă în rău s-a schimbat dramatic viața din punctul de vedere al sănătății ei. Sper și rog pe ORICINE! să nu fie o schimbare ireversibilă sau mortală, cum am auzit un jurnalist spunând că ar merita.

Sorina poate păți oricând — dacă reapar sau se intensifică cauzele ce au declanșat dermatomiozita — ceva ireversibil atât din cauza bolii în sine, cât și din cauza creșterii dozelor în tratament (scăderea puternică a capacității de a respira, afectarea inimii până la imposibilitatea de a mai susține circulația sângelui, infecții generalizate pe fond de imunitate minimă, ajungerea în scaun cu rotile din cauza necrozei mușchilor, imposibilitatea de a se mai hrăni independentă din cauza necrozei esofagului, diabet sever etc. și, deces).

O doamnă profesor de la Spitalul Colentina a spus că a avut în toată cariera ei 5 pacienți cu dermatomiozită, din care 2 au murit ... Nu au murit imediat de la diagnosticare. S-au chinuit, s-au tratat, și-am mai revenit, dar, până la urmă ... Și câți medici au expertiză pe o boală care afectează 10 oameni dintr-un milion?! Nu e ca un infarct sau cancer în stadiu terminal în care mori subit sau mai ai x luni de trăit. Nu. Dacă nu funcționează tratamentul sau nu îl adaptezi urgent la deteriorări ale situației tale, te stingi pe picioare treptat, până ajungi paralizat, hrănit prin tub și intubat pentru respirație. Asta se poate întâmpla și în 2 – 3 ani.

Sorina Pintea a fost vizitată de soţ la Arestul Central

Firește că nu orice medic și, cu atât mai puțin un procuror, un judecător sau un polițist pot observa asta sau își pot da seama că ai început ușor-ușor să aluneci pe panta fără de întoarcere. Sorina poate muri acasă, după ce iese din arestul preventiv, înainte să se pronunțe instanța și nimeni nu va fi vinovat, pentru că nimeni nu va știi (eu voi ști!!! și ea va șt!!!, dar ce folos?!) recăderea în boală a început în 28 februarie 2020 și neintervenția prin internare și suport atent, permanent și înalt calificat în zilele imediat următoare sunt cauza morții ei. Sau, doar a unei chinuite vieți în scaun cu rotile cu respirația pe sfert din cât ar trebui, viață care oricum nu durează cât a unui om sănătos.

În fiecare zi din 28 februarie 2020 în arest a început degradarea fizică, pe fondul stress-ului atât psihic (normal), cât și fizic: a dormit 4 ore în intervalul vineri 28 februarie ora 02,00 (moment al nopții în care ia pastila de cortizon zilnic și de la care nu a mai putut dormi în acea noapte a zilei 1 a acuzării; nu vreau să exagerez și să spun că a avut, poate, o presimțire, dar și când avea insomnii de durere tot mai adormea pe la 6-7 dimineața; acum nu; s-a dus la serviciu la 7,45 așa nedormită) – sâmbătă 29 feburarie ora 21,20 (când a dormit în arest prima noapte, după drumul pe timp de noapte Baia Mare – București cu mașina și după judecata cererii de arestare); bineînțeles că stoică cum o știm, nua spus nimic despre asta anchetatorilor. Iar în boala ei, medicii recomandă regim de 8 ore somn/8 ore activitate/8 ore odihnă, pentru a evita recăderi (reapariții ale simptomelor severe ale bolii).

Sâmbătă, 29 februarie 2020

La instanță, în timp ce se judecă cererea de arestare, i se înroșesc degetele tare (unul din primele semne din toamna ale dermatomiozitei ei). Îmi arătase că începuseră să i se înroșească și în momentul când ne-am luat rămas bun vineri, la plecarea spre bucurești cu mașina parchetului.

Duminică, 1 martie 2020

Avocații îmi spun că Sorina e bine. Ulterior am aflat că nu era. Începuseră să o doară tare mușcii picioarelor, ca în octombrie, când cu greu se mai putea îmbrăca singură, Ea se vaită sau se plânge foaaaarte rar.

Luni, 2 martie 2020.

I se face rău în arest, vine ambulanța repede, îi administrează ceva își revine și refuză să plece cu ambulanța la un spital. Vrea să se țină tare.

Se permanentizează și se intensifică parestezii (amorțeli până spre paralizie) locale la membre continuu, dar trec de la un segment de picior la altul; la fel și la mâini.

La insistențele mele generate de faptul că sâmbătă avea degetele înroșite este dusă la spitalul clinic ”Sfânta Maria” (sm). La acest spital doamna prof. dr. Ruxandra Ionescu (doamna profesor) i-a pus diagnosticul în 5 noiembrie 2019 (sau cu câteva zile mai devreme, nu mai știu exact), i-a prescris (după care coordonat) tratamentul și este întreg istoricul medical al pacientei Sorina Pintea. Înainte de a cere avocatul transportul la spitalul SM, am vorbit cu doamna profesor la telefon, i-am spus ce suspiciuni am și mi-a spus că ea, până luni, 9 martie, nu este la spital fiind în carantină acasă ca urmare a sosirii din Italia. Dar a vorbit cu colegii ei de la spitalul SM si o așteaptă pe Sorina și vor face tot ce trebuie și se vor ține la curent reciproc.

Aflu de la televizor că este externată de la spitalul SM în mai puțin de 2 ore de la sosire, înainte chiar ca avocații să ajungă și să își facă formele de vizită.

(Ulterior, miercuri, 4 martie, Sorina mi-a zis că a fost șocată și îngrozită de teama personalului medical față de anchetatori/polițiști. Conferențiarul — colegă cu doamna profesor — la analiza radiologică a esofagului, i-a chemat efectiv pe gardienii care o însoțeau și le-a spus precipitată ceva de genul ”vedeți, vedeți și dumneavoastră că are obstrucție pe esofag, da?!”, ca să se justifice pentru ce va scrie în foaie Sorinei; să nu aibă cumva reclamații/discuții pe viitor. Tot personalul medical era atât de timorat încât nici nu discutau cu ea și nici măcar nu o priveau, decât fugitiv. Se poate să uiți că ești medic și că trebuie să îți faci datoria față de oricine dacă nu sună cineva înainte să îți atragă atenția în sensul: ”Aveți grijă cum procedați să nu cumva să considerăm că ați favorizat-o pe doamna Pintea.”? Eu nu cred.)

Seara, avocatul îmi spune că sunt șocați de cât de repede ”au scăpat cei de la spitalul SM” de Sorina și că nu înțeleg ce a făcut doamna profesor.

Avocatul merge la Sorina și îmi spune că are acum și tulburări de înghițire.

Aici, practic, s-a rupt filmul pentru intervenția corectă și la timp pentru evitarea recăderii dermatomiozitei la Sorina. Apoi, fără suportul specialiștilor care îi cunosc istoricul (doamna profesor și colegii ei de la spitalul SM), sănătatea Sorinei s-a înrăutățit rapid și inevitabilul s-a produs, acum este în dermatomiozită cu recădere, care generată fiind de la început (încă din iulie-august, deci) de stress și oboseala (nu de alte cauze, cum ar fi cancerul sau virușii), odată ce revine factorul declanșator, atâta timp cât acesta se menține, tratamentul șoc, oricare, are foarte puține șanse dea duce la recuperare sau la oprirea decesului.

În loc să o interneze, așa arestată cum era, să îi facă analizele complete o dată, după care să le repete a doua zi, după odihnă, după care să le interpreteze în echipă multidisciplinară cum e normal și s-a și întâmplat până acum: reumatolog (specialistul nr. 1 în autoimune), pneumolog, cardiolog, hematolog (care e singurul care poate administra imunoglobuline, de exemplu), psiholog (care poate reduce stresul pentru ca tratamentul să fie mai eficace sau să nu fie ineficace).

Aici procurorii trebuiau să nu intervină deloc sau să se asigure că personalul medical face totul pentru ca pacientul să fie corect tratat. Credeți că asta s-a întâmplat?

Marți, 3 martie 2020

Este dusă în cătușe, bruscată și expusă umilirii publice la o policlinică a MAI cu competențe spre 0 în boala ei, pentru că măcar atât să mai facem. Consultul este neurologic și psihiatric, pentru că, probabil l-a prescris conferențiara cea îngrozită de luni. Nu asta trebuie urmărit în boala ei, după cum știe orice specialist. În loc de internare, i se accentuează stresul la maxim pentru că este cărată de colo până colo. La vizita avocatului din acea zi, mi-a spus ulterior, abia s-a târât din celulă până la vorbitor (nu o mai ajută picioarele suficient).

I-au reapărut petele bolii pe frunte (negre) și, de data asta, nu numai într-o parte, ci în ambele părți; plus: sunt tumefiate, umflate (nu au fost așa în august, septembrie 2019).

Miercuri, 4 martie 2020

Mă sună seara și îmi spune plângând că i-a reapărut și vasculita pe picoare (distrugerea vaselor de sânge începând de la periferie și care, fără intevenție urgentă se extinde, putând afecta orice organ, inclusiv sistemul nervos central și periferic).

Joi, 5 martie 2020

Asist cum este omorâtă soția mea, ceas cu ceas prin agresivitatea organelor de urmărire penală și teama medicilor de a interveni.

Și cât bine a făcut Sorina oamenilor și României!

Iar acum nu se găsește un loc în spitalele publice ale României (ea nu a vrut să fie tratată într-un spital privat și nici în străinătate și insistă în acest lucru), pentru Sorina Pintea?!

Pe tot parcursul acestor zile am avut un dialog surd cu toată lumea, dar, în primul rând și cel mai monstruos, cu medicii, mai ales medicii ei curanți, iata mesaje de whatsapp:

Cu doamna profesor:

[19:00, 2/29/2020] og: Avocatul care e in sala acum in asteptarea primei decizii a judecatorului spune (s-a uitat la rugamintea mea) ca i s-au inrosit degetele (pielea de deasupra unghiilor). Nu s-a mai intamplat de cand au disparut acum vreo 2 luni.

[19:27, 2/29/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Este normal, tinand cont prin ce trece! Sper din suflet sa se rezolve!

[19:30, 2/29/2020] og: Nu credeti ca e o noua criza?

[19:36, 2/29/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Sper sa nu o ia de la capat! [19:46, 2/29/2020] og: Ce putem face sa impiedicam asta?

[22:56, 2/29/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Va trebui vazuta de medic. Poate creste doza de medrol, dar fara analize si examen clinic greu de spus. Sanatate multa!

[08:18, 3/1/2020] og: Le-am spus avocatilor si le-am dat si nr. dv. de tel. Multumim mult!

[08:19, 3/1/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: OK! Sper sa se rezolve!

[12:24, 3/2/2020] og: De la televiziune spun ca nu inteleg in ce consta boala si riscurile si va roaga, si eu va rog sa ii raspundeti celei de la TV.

Sorina e atacata dur ca se preface si ne-ar ajuta sa inteleaga, mai ales stadiul de tratament si ce ar insemna sa nu dea rezultate sau sa o ia de la capat acum.

Miii si miii de scuze pentru stresul pe care vi-l provocam. Dar sunteti vocea cea mai autorizata.

Si daca doriti, va rog sa ne propuneti si un alt medic cunoscator care poate vorbi. Multumesc tare, tare mult.

[12:31, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Datorita confidentialitatii medic-pacient nu pot da nici un fel de relatii despre starea sanatatii unui pacient unei terte persoane! Va multumesc pentru intelegere!

[13:00, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Biletele de externare Baia Mare si Bucuresti sunt deja la spital [13:00, 3/2/2020] og: Multumim.

[15:25, 3/2/2020] og: Doamna profesor, am vazut ca a parasit spitalul. Sa inteleg ca analizele sunt bune si nu este o revenire a bolii? As fi extrem, dar extrem de fericit.

[16:51, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Analizele de dermatomiozita erau bune! Dar ca trebui urmarita!

[16:55, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Macar bine ca n-a revenit boala! Am inteles ca nu mai avea nici roseata la degete!

[16:59, 3/2/2020] og: Foarte bine! Restul nu ne intereseaza.

[17:04, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: In final toate au o rezolvare daca esti sanatos! [17:11, 3/2/2020] og: absolut

[17:41, 3/2/2020] og: Acum am vorbit cu sotia mea si mi-a spus ca, desi sunt analizele bune, a aparut o disfagie (mai de vreo 2 saptamani). Zice ca nu poate manca nimic ca i se face greata; de mai bine de 48 de ore a baut doar apa (crede ca din alta cauza).

[17:44, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Are afectare si esofagiana! Am inteles ca e documentata radiografic! Daca nu va putea manca trebuie sa avertizeze medicii care o ingrijesc si sa fie perfuzata! Sanatate multa!

[17:45, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Nu o avea pana acum! [18:18, 3/2/2020] og: E reversibila?

[18:19, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Sa speram ca da! Trebuia sa insiste pe problema asta! Ca nu se poate alimenta!

[18:19, 3/2/2020] og: Da si ce trebuie sa faca pentru a opri sibrecupera disfagia?

[18:22, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Tot trat pt dermatomiozita! S-ar putea sa mai fie nevoie de puls terapie metilprednisolon daca nu-sibrevine! E in cadrul bolii!

[18:25, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: O componenta a bolii este si afectarea esofagiana! [18:25, 3/2/2020] og: Vai! Din nou?!?!

Credeti ca mai rezista?!

Mi-a spus ca decat sa reia terapia de la capat (sa-i cedeze toate organele pe rand), mai bine se lasa sa moara din cauza bolii.

Nu stiu ce sa mai fac.

Astia o omoara!!!!!

[18:25, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Cred ca n-a insistat pe ce-o supara mai tare!

[18:28, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Esofagul are musculatura striata putina si din cauza asta f probabil enzimele au fost bune! Poate daca se linisteste putin isi mai revine! Clar stresul ii face rau!

[18:31, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Ar trebui sa se gandeasca doar la sanatate! Recunosc ca e usor de zis!

[18:34, 3/2/2020] og: Pai iarasi ea sa insiste?! Medicii de ce n-au intrebat-o?! De ce n-au insistat ei?! Mi-a spus ca nu ii venea sa creada. Tot personalul de la dv de la Sf. Maria era terifiat de frica celor de la DNA si a politistilor. Nu se poate. Cat a facut si a muncit Sorina pentru pacienti si pentru medici si personalul din sanatate ca era ziua-noaptea pentru probleme si oameni de nu ne vedeam cu fetita decat cateva ore pe saptamana sau luna chiar si semba mapele incepand de la 21,00 pana la 2 noaptea ca sa ajute si sa impulsioneze lucrurile in bine in loc sa se simta ministru si sa ia spagi de milioane si milioane de euro.

Si acum se comporta toti asa cu ea. Cand era un scandal statea zi si noapte sa indrepte lucrurile sa impace oamenii sa ajute si acum unii nu au timp de ea.

Imi pare rau si ma scuzati.

[18:39, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Va inteleg si mi se rupe sufletul! Asa e cum spuneti! Toata lumea a fost foarte timorata! Dar acum sa le spuna medicilor care o vad tot ce simte, s-o perfuzeze! Si daca nu e bine s-o duca din nou spital!

[18:41, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Facerea de bine e ce se spune!

[18:45, 3/2/2020] og: Mii de scuze, dar pentru oamenii din tara asta s-a imbolnavit. Ca nu i-a fost tot una. [18:46, 3/2/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Stiu! Si cred ca a fost cel mai bun ministru al sanatatii

[13:00, 3/3/2020] og: Doamna profesor, nici de dumneavoastra, nici de orice alt medic, doamna conferentiar sau alt medic coleg sau necoleg nu are voie sa ascunda sau sa se fereasca sa va transmita orice info care poate ajuta un pacient. Cu atat mai mult cu cat sunteti medicul curant, boala e rara, boala e grava, dinamica evolutiei ei este foarte sensibila, orice detaliu de istoric (pe care dumneavoastra il detineti cel mai bine) poate fi crucial. Interesul pacientului primeaza in fata oricarei confidentialitati. Spuneti-le, va rog. Dumneavoastra trebuie sa hotarati ce analize si investigatii trebuie facute si cand, sa cereti completarea lor daca e nevoie, repetarea lor cand e cazul, sa dati toate indicatiile terapeutice nu altcineva (ca sa nubii spun altfel).

[13:13, 3/3/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Din pacate responsabilitatea este a celui care vede pacientul si semneaza scrisoarea medicala. Dna conferentiar nu este subordonata mea, ci sefa sectiei de reumatologie unde a fost internata!

[15:57, 3/3/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Cand a facut RMN va amintiti daca a facut si la cap? [15:58, 3/3/2020] og: Da. Nu avea nimic.

[15:59, 3/3/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Slava domnului, ca ma tot gandeam la parestezii!

neurolog e intradevar bine sa o vada. [16:01, 3/3/2020] og: Cam de cand sunt?

etc. sa ii faca tot si sa comunice cu dv.

cand incepuse si cu milgamma! Din pacate nu avem neurolog bun! E doar ambulator si nu ne putem baza! Ar fi bine sa o vada cineva bun!

[16:06, 3/3/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Conteaza mult! [16:07, 3/3/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Eu sunt de luni!

ramana cateva zile sub supraveghere!

[16:19, 3/3/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: In spital

Nu-mi mai aduceam aminte!

[07:56, 3/4/2020] og: Cineva a scris avocatului acum:

- sunt enzime cu puternic efect antiinflamator (mai puternic decat cortizonul) si Doamna Pintea va sti ce sa faca cu ele

aveti nevoie de explicatii. Madalina Baroncea

[07:56, 3/4/2020] og: Ce să fac?

Stiti cumva rezultatul de la neurologie? Mizerabil ce-am vazut aseara!

[08:21, 3/4/2020] og: Nu știu încă rezultatul.

Mi s-a spus că vor să o termine pentru a forța recunoașterea. De-aia o tot plimbă și nu îi fac investigațiile internată. [08:21, 3/4/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Nu trebuie iertati!

[08:25, 3/4/2020] og: Nu stiiu

[20:47, 3/4/2020] og: A reaparut si vasculita. [20:48, 3/4/2020] og: Am fost la ea.

Nu a fost la toaleta de 4 zile ca nu se poate ridica din sezut, asa o dor picioarele. Fruntea i s-a innegrit mai tare ca prima oara, iar acum s-a si umflat

ce are si sa solicite sa fie revazuta de medici calificati! [21:54, 3/4/2020] og: Adica de cine?

[21:54, 3/4/2020] og: Unde?

[21:55, 3/4/2020] og: Daca nici dumneavoastra n-ati reusit sa va convingeti colegii!!

(doze soc, reactii si efecte secundare ireversibile) ne-am gandit?

ca stie medicul ca nu sunt probleme"

[22:03, 3/4/2020] og: Luni trebuia sa fie internata.

Nu sa asteptam inca o saptamana, sa vedem cum recade cu viteza!

[08:54, 3/5/2020] Prof Dr Ruxandra Ionescu Reumato: Modalitatea in care pot sa o ajut legal ma depaseste. Pentru a face fata mai bine situatiei, care sper sa se rezolve cat mai repede, spuneti-i sa creasca doza de medrol la 8 mg/zi ( 2 tb), sa ia aspacardin 3 tb/zi, vitamina D3 4000 u ( vigantoletten 4tb sau detrical 2tb), 1tb spironolactona 50mg ( o data pe saptamana) si imuran 50 mg 2tb/zi

Sanatate mult si sper din suflet sa se rezolve!

Iată ce spune un medic apropiat cu care a colaborat Sorina pentru a își ține boala sub control:

Luni, 2 martie 2020.

[22:00, 3/2/2020] xxx: Draga Ovidiu, sunt foarte foarte suparata pentru atitudinea dnei doctor

Boala autoimună e gravă, mă asteptam să fie mai competenti, oricand poate izbucni pe baza de stres recaderea, cu

atât mai mult cu cât la ultimele determinări nivelul feritinei care este marker de activitate imună în boala ei era 1742 Din păcate noi nu avem ce face, dar e nedrept, cine poate să intervină ii e frica, poate.

E o boala gravă, păcat că nu ne putem aștepta ca cei pe mâna căruia este să fie competenti.

Și are semne de hipercorticism, e transformată, ia Medrol și Imuran, nu poate mânca, poate recade și moare. Să ceara o rebiopsiere, și un EMG actual.La Reumatologie în București sigur au avut dermatomiozite.

Dar avem mari șanse să moara pe mâna lor.

[22:09, 3/2/2020] xxx: Vorbește cu avocata cât de repede

Da, e clar, e gravă situația, oricand pe stresul asta poate recadea

Sper ca cei de la București care au tratat dermatomiozite să o ajute , să ceara avocata rebiopsierea, să vedem dacă n a trecut intr-o faza de recadere

[22:32, 3/2/2020] xxx: Da, să ceara o rebiopsie pentru recadere Stresul asta poate să ii facă recadere, boala e autoimună foarte gravă [23:03, 3/2/2020] og: Scuze.

Vorbim dimineata

Marți 3 martie 2020.

[09:33, 3/3/2020] xxx: Investigațiile efectuate ieri trebuie văzute de unul din medicii curanți

Nu de unul care nu i cunoaște boala. Întrebare: doamna dr Ieremia vrea să și asume responsabilitatea să o trateze și să o investigheze?

Trebuie să fie de acord unul din medicii ei curanți, dacă profesoara e în carantina atunci Celălat medic curant ...Y... de la Baia Mare

Unul din ei trebuie să și asume responsabilitatea că e Boala autoimună revăzută

Profa e în carantina, simplu, să o trateze ... Y ... la Baia Mare, cel de al doilea medic curant. [09:34, 3/3/2020] xxx: Boala autoimună Recazuta

[09:43, 3/3/2020] xxx: Sau Dna profesor să delege un medic să ii interpreteze analizele și să o trateze de urgentă, nu doar doua transaminaze

[10:02, 3/3/2020] xxx: Dar de ce nu interpretează doamna profesor medic curant analizele efectuate, asta poate să o facă și de acasă, pune diagnosticul de Dermatomiozită. Boala autoimună recazuta . Și delega un coleg să o interneze, nu sta închisă, nesupravegheata medical de un medic competent

[10:04, 3/3/2020] xxx: În mediu acela , având tratament imunosupresiv, ii scade imunitatea în fiecare zi

[11:04, 3/3/2020] xxx: În momentul asta la Baia Mare pe dosarul medical este doctorita ...Y... medic curant, care ar putea formula o opinie și să solicite mai departe în funcție de rezultatul analizelor consult, opinie hematologică.

[11:07, 3/3/2020] xxx: E boala cronica, are medic curant, e pacienta dânsei, cui și a lăsat ceilalți pacienți trebuie să predea și cazul ei, așa funcționează oriunde.

Miercuri 4 martie 2020.

[07:56, 3/4/2020] og: Domnule Viorel Mocanu, va rog sa ii duceti astazi Doamnei Sorinei Pintea o cutie de WOBENZYM - sunt enzime cu puternic efect antiinflamator (mai puternic decat cortizonul) si Doamna Pintea va sti ce sa faca cu ele cand o sa le vada - sunt si tratament si tin loc si de dieta speciala. Cred ca le gasiti la orice farmacie. Sunati-ma daca aveti nevoie de explicatii. M.D.

[07:56, 3/4/2020] og: Ce sa fac?

[08:31, 3/4/2020] xxx: Nu, să nu lase pe nimeni să se bage în tratament

[08:31, 3/4/2020] xxx: Avocatul să ia legătura de urgentă cu medicul curant, Dna profesor Ruxandra Ionescu [08:32, 3/4/2020] xxx: Care să și delege un înlocuitor

[08:32, 3/4/2020] xxx: Care să conducă tratamentul

[08:33, 3/4/2020] xxx: Orice second opinion trebuie cerute de medicul curant! [08:34, 3/4/2020] xxx: Unde i societatea de boli rare susținută de ea?

[08:37, 3/4/2020] xxx: Să ceara avocatul de urgentă consultul medicului curant, încearcă să iei legătura cu Dna profesor prin avocat, care să delege de urgentă medic înlocuitor, dansa fiind în carantina

[08:39, 3/4/2020] xxx: Tot avocatul să ceara opinia medicală a Societății de boli rare, care să spună clar cât de gravă este boala, în aceasta societate sunt medici competenti, care trebuie să ia de urgentă atitudine

[20:49, 3/4/2020] og: Am fost la ea.

Nu a fost la toaleta de 4 zile ca nu se poate ridica din sezut, asa o dor picioarele.

Fruntea i s-a innegrit mai tare ca prima oara, iar acum s-a si umflat

[22:12, 3/4/2020] xxx: Să o scoatem cât mai repede de acolo, când își dau seama s o interneze ?

[22:24, 3/4/2020] xxx: Asta trebuia să i scrie avocații din prima clipa, să delege un înlocuitor, pentru că conform legislației un bolnav cronic are fisa de cronic la un medic specialist de comun acord, și nu și poate lua singur fisa să plece la alt medic decât cu acordul comun. În situația în care medicul curant este în concediu, plecat, sau concediu medical, legislația spune să ti delegi un înlocuitor, și ea are cel puțin doi conferențiari care tratează dermatomiozita

[22:27, 3/4/2020] og: daca profa imi zice mie ca nu poate (sau nu vrea asta) ce sa faca avocatii? [22:28, 3/4/2020] xxx: Să i ceara în scris

[22:30, 3/4/2020] xxx: Sorina nu are nevoie de cărucior, etc... are nevoie de internare și tratament corect condus.

[22:31, 3/4/2020] xxx: E nedrept că cine trebuie să intervină n o face, și moare pe mâna ei

[22:33, 3/4/2020] og: si daca inlocuitorul pe care l-a desemnat (prin discutie telefonica, pentru ca de-aia ne-a zis sa o ducem la spital ca "se ocupa colegele mele"), conferentiara ... a reusit performanta sa ii zica profesoarei (fara sa vrea sa-i trimita analizele), ca analizele sunt bune, are doar o usoara disfagie ...i!!! fara sa se gandeasca deloc la datoria ei de medic fata de pacient, ci doar la frica de DNA si fara sa se gandeasca la posibilitatile de evolutie a bolii (recadere etc)?

[22:35, 3/4/2020] xxx: Din păcate tu nu ai ce face, avocații trebuie să o interneze la Reumatologie , să ceara expres o rebiopsiere pentru confirmarea recaderii, are dreptul la diagnostic. Dermatomiozita recadere!

[22:41, 3/4/2020] xxx: Și să ceara avocații în scris părerea medicală, profesională, a Societății romane de boli rare, Dermatomiozita ca și boala autoimună , tratament imunosupresor, recadere, să ceara medicii cu competentă în aceasta societate internarea și conduita de tratament, dacă medicul curant sta acasă în carantina

Asta s-a întâmplat și se întâmplă cu un om bolnav suspect de o infracțiune, care, întâmplător, a făcut și mult bine românilor și României ca demnitar, ba chiar, paradoxal, a ajutat cel mai mult sistemul medical public, care acum îl respinge de frica DNA sau mai știu eu a cui.

După cum vedeți în continuare, din istoricul acestei boli incredibil de perfide, mai ales pentru că oamenii nu se confruntă des cu ea și o ignoră (cum sunt și alte asemenea), din echipa medicală care ar putea să o salveze sau să o ajute pe Sorina să aibă o viață aproape normală lipsește chiar cel mai bun specialist. Și acesta nu e doamna profesor, ci chiar Sorina Pintea. Sorina Pintea a știut să urmeze exact acele tratamente, acele reguli, acele diete, dintre toate cele recomandate permanent de medici (atât curanți reumatologi, cât și de diferite specialități), astfel încât să își gestioneze boala cu succes. Acum ea nu mai e în stare să facă asta, iar medicii își dovedesc limitele, mai degrabă umane decât profesionale.

DERMATOMIOZITA Sorinei Pintea, boală autoimună rară și foarte gravă (ni s-a spus, când am luat-o în derâdere la început, că este mai gravă decât multe forme de cancer) cu care este diagnosticată din 5 noiembrie 2019 era sub control.

La început, a căutat și Sorina pe internet și s-a îngrozit ce a văzut.

Mi-a spus devastată că și-ar dori să supraviețuiască măcar spre 5 ani, limita maximă de supraviețuire de la diagnosticare în dermatomiozită care apărea în anumite recenzii de specialitate, să o vadă pe Simina la școală. Și că nu e drept nici pentru ea, nici pentru mine, nici pentru fetiță să moară așa repede; ar însemna că Simina ar fi abandonată a doua oara.

Ulterior, medicii după ce au eliminat cancerul ca principală cauză a dermatomiozitei și au investigat urgent principalele organe afectate în dermatomiozită: mușchi, esofag, plămâni (la mușchi s-a efectuat o biopsie musculară care a chinuit- o o lună și jumătate după aceea; asta a povestit public că a ținut-o cel mai departe de fetiță, deși erau una lângă alta), au spus că boala nu este foarte avansată, având în vedere că, probabil, nu e mai veche de 3 luni. Mortalitatea de peste 80% este în cazurile diagnosticate după mai mult de 6 luni de la debut.

A ajuns, după tratamentul șoc, aproape insuportabil, cu doze foarte mari de cortizon (1.000 mg x 3 zile la rând) și imunoglobuline + altele, pe linia de plutire; nu numai că se putea mișca din nou, se putea îmbrăca singură din decembrie, dar a și putut duce o viață aproape normală de la finalul lunii ianuarie 2020.

În 28 februarie 2020 mai avea 3 săptămâni de tratament cu cortizon și mâncare fără sare, fără gust. Glumea și spunea că, după alte trei săptâmâni (în care cortizonul în exces este puternic remanent în corp) își va permite prima mămăligă cu brânză sărată de 5 luni încoace.

A respectat la virgulă tratamentul prescris deși o chinuie teribil. De multe ori nu știe ce îi face mai rău: tratamentul sau boala. Dureri greu de suportat (în special nocturne) de oase, de articulații, de mușchi. Amorțeli la limita paraliziei a unor porțiuni de brațe și picioare diferite de la zi la zi, ”mă arde tot corpul în interior” și aproape urla de

Până în 28 februarie 2020 și a reușit să își revină cam la 70% din capacitățile ei (încă nu putea să alerge, nu putea să facă o genoflexiune, transpira abundent, avea parestezii (paralizii temporare) ale membrelor etc.

Senzațiile prin care a trecut ca urmare a bolii au fost, în noiembrie 2019, de exemplu:

Dureri atroce ale mușchilor.

Imposibilitatea de a se îmbrăca singură.

Imposibilitatea de a se ridica de pe scaun, nici măcar de a-și așeza picior peste picior.

Senzații de arsură gravă la degetele de la mâini și pe pielea feței și a capului.

Tulburări de înghițire.

Boala era în etapa semifinală. Descoperită totuși la timp.

Tratamentul aplicat (șoc cu cortizon și șoc cu imunoglobulină) însă i-a produs suferințe mult mai mari, scăpând, totuși, până astăzi, de efectele secundare grave ale acestuia:

Senzații de arsură în tot corpul care nu o lăsau să doarmă și nu putea sta întinsă.

Dureri musculare migratoare acute foarte intense (urla uneori în dormitor).

Scăderea vederii pentru 1,5 – 2 luni. Am schimbat pentru asta televizorul cu unul de diagonală 1,64 și uneori nu vedea scrisul nici la acesta de la 2-3 metri.

Imposibilitatea de a participa la multe activități, inclusiv ale fetiței, de frica infecțiilor.

(Tratamentul cu imunosupresoare este specific transplantaților, care îl urmează circa 6 luni pentru a opri atacarea de către sistemul imunitar a organului nou. În dermatomiozită tratamentul cu imunosupresoare durează între 12 și 24 de luni, timp în care orice răceală banală poate însemna moarte, pentru că sistemul imunitar este redus spre minim.)

Depresii alternate cu stări de nervozitate, ambele gestionate foarte bine, dar cu mari eforturi de Sorina.

Senzații de cioburi de sticlă înfipte în tot corpul și răsucite (așa mi le descria).

Noapte de noapte la ora 02,00 tratament.

Umflarea feței din cauza cortizonului. Deși nu s-a mai atins de sare, din cauza afectării metabolismului s-a umflat foarte tare.

Ficat intoxicat (a ajuns la transaminaze de 500% față de normal tot în ianuarie 2020).

Deficit de calciu și transpirații abundente frecvente, în consecință.

Muuuulte, muuulte altele.

Și la toate acestea se adaugă că nu a mai simțit gust de mâncare normală (cu sare) din 6 noiembrie 2019.

Tratamentul era atent urmărit și adaptat săptâmânal de echipa de medici de la Baia Mare: ... (medicul reumatolog – competent în boli autoimune) și ... (medicul hematolog care gestionează administrarea imunoglobulinelor). Toate acestea sub supravegherea doamnei profesor doctor Ruxandra Ionescu (medicul reumatolog curant de la Spitalul Clinic ”Sf. Maria”, cu cea mai mare competență din țară în dermatomiozită, care a și a diagnosticat dermatomiozita Sorinei, care a stabilit de la bun început conduita terapeutică a Sorinei și care coordonează administrarea tratamentului Sorinei).

Și, din 29 februarie 2020, brusc, fiind anchetată, reținută și arestată de DNA pentru o acuză de luare de mită de 25.000 sau 35.000 de euro, medicii ei nu mai pot sau nu mai vor să o trateze.

Am văzut că mass media s-a împărțit pe cazul soției mele, al mamei fetiței mele, al Sorinei Pintea - omul între susținătorii partidelor de stânga și cei ai partidelor de dreapta. Ambele tabere spun și lucruri adevărate și lucruri neadevărate. Dar eu rog pe toată lumea să nu uite că sănătatea nu are culoare politică. Așa cum tare mult îi place ei să spună și să-i ajute pe toți indiferent de culoarea politică.

Vă rog cu toată ființa să mă ajutați să o salvez întâi și după aceea să fie tratată medical corect pe soția mea Sorina Pintea.

Eu cred că încă mai poate fi salvată. Dacă medicii se ocupă repede de ea cum trebuie. Din păcate, oricum va trebui să îndure din nou tratamente și terapii șoc, despre care mi-a spus și în ianuarie 2020, după ultima doză de imunoglobulină că nu crede că le mai acceptă sau suportă.

Ovidiu Goga, soțul Sorinei Pintea, cel mai bun om pe care îl cunosc”, scrie soțul Sorinei Pintea.

Echipa Sorinei Pintea a postat, miercuri seară, un mesaj pe pagina oficială de Facebook, în care afirmă că este inuman să laşi un om ce suferă de o boală gravă fără asistenţă medicală specializată şi permanentă. "Nimeni nu a stabilit că Sorina Pintea este vinovată! Ajunge! Adevărul va învinge", a scris echipa fostului ministru al Sănătăţii.

"Suntem împotriva a tot ceea ce inseamnă nerespectarea dreptului la o justiţie corectă şi nu vrem o ţară a cărei justiţie umileşte oameni şi le afectează starea de sănătate. Justiţia să facă dreptate şi atât. Este inuman să laşi un om ce suferă de o boală gravă, care îi pune în pericol în fiecare clipă viaţa, fără asistenţă medicală specializată şi permanentă! Unde este pericolul social în raport cu umilirea şi pericolul medical?!", este mesajul postat pe Facebook de echipa Sorinei Pintea.

Citeşte şi: Reacţia DNA la imaginile cu Sorina Pintea în cătuşe la Policlinica MAI

Reprezentanţii fostului ministru al Sănătăţii spun că ”umilirea şi tortura umană trebuie să dispară din ochii românilor, europenilor, oamenilor”.

”Nimeni nu a stabilit că Sorina Pintea este vinovată! Ajunge! Adevărul va învinge!”, se mai arată în mesaj.

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, a fost scoasă din arest, marţi seară, pentru un nou consult medical, dat fiind că, în condiţiile în care suferă de o boală autoimună, starea sa sănătate s-a agravat.

Avocaţii lui Pintea au criticat faptul că autorităţile au creat condiţiile pentru ca aceasta să fie filmată de aproape, încătuşată şi într-o stare fizică precară.