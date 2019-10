Articol publicat in: Politica

Ludovic Orban, despre componenţa viitorului guvern

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Ludovic Orban, premierul desemnat, se arată încrezător că Guvernul său va fi votat, pentru că altfel ar rămâne la putere Viorica Dăncilă. Liderul liberalilor negociază începând de marți cu partidele parlamentare susținerea sa pentru a trece de votul Parlamentului. Momentan, el nu vrea să vorbească despre componența viitorului său guvern. ”Sunt încrezător că partenerii vor susţine Guvernul pentru că, altfel, rămâne la putere Viorica Dăncilă”, a declarat Ludovic Orban marți, înaintea intrării la negocieri cu reprezentanţii PMP. El a refuzat să ofere detalii despre portofolii şi miniştri, precizând că este prematur. ”Este prematură orice întrebare legată de prezenţa în guvern. Noi acum ne aşezăm la masa discuţiilor la masa oficială. (...) Suntem deschişi la un dialog, la găsirea celor mai bune soluţii, pentru ca România să aibă un guvern eficient, care să aibă majoritate parlamentară şi care să facă ceva eficient pentru România. De asemenea, pentru a elibera cât mai rapid sediul Guvernului, sediile ministerelor de cei care se află la butoane, de cei care au fost demişi prin moţiune de cenzură şi care dau ţeapă după ţeapă şi care creează probleme grave pentru viitorul guvern”, a mai spus Orban. El a spus că a colaborat cu mulţi dintre reprezentanţii partidelor care au votat moţiunea, încă de la debutul legislaturii. ”Cu ceilalţi, colaborăm pe o bucată de timp, timp în care am văzut cine suntem şi ce putem”, a mai spus Orban care a adăugat că PNL îşi asumă răspunderea. Orban a mai spus că vor fi două runde de negocieri. ”Sunt optimist”, a conchis Orban. Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi nominalizarea liderului PNL Ludovic Orban pentru postul de premier, precizând că guvernul va avea un mandat scurt. Ludovic Orban, premierul desemnat de preşedintele Klaus Iohannis să formeze un nou guvern, are la dispoziţie 10 zile să-şi întocmească echipa de miniştri şi programul de guvernare, cu care să se prezinte în Parlament pentru vot. Posturile în guvern nu sunt bătute în cuie: tot ce se ştie până acum este că Orban vrea un guvern cu mai puţine ministere (15-16) şi că pentru fiecare portofoliu sunt luate în calcul mai multe nume. Citește și: Orban, întalnire de taină cu Tăriceanu. Ce condiţii pune liderul ALDE pentru susţinerea Guvernului PNL loading...

