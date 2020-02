Ludovic Orban dezminte zvonurile legate de un nou premier. "O invenţie care nu are legătură cu realitatea"

"Nu pot sa dau reactie despre o non stire, o inventie care nu are legatură cu realitatea. Este o minciuna, inventie nu are legatură cu realitatea. M-am saturat de acest fel de a difuza informaţii lansate pe site-uri care in mod sistematic s-au dovedit ca au lansat informaţii mincinoase. Şi Hurezeanu a fost prezentat ca premier si Rares Bogdan, dar asta inainte de nominalizarile facute de Iohannis" , a explicat Ludovic Orban.

Conform surselor România TV, Nicolae Ciucă ar fi planul B al lui Klaus Iohannis, în cazul în care Ludovic Orban nu va mai fi premierul României.