ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Ludovic Orban l-a atacat dur pe Dragnea la un miting electoral. "L-a vazut cineva in vreun loc din localitatile in care traiti? Dragnea n-are curaj sa scoata capul in nicio localitate. Se ascunde ca un sobolan in Kiseleff unde se joaca Angry Birds. A innebunit complet omul asta, asta trebuie dus fie la spital, fie la....", a spus Orban.

Liderul PNL l-a mai catalogat pe liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, ca fiind un „derbedeu interlop".