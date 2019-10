Ludovic Orban este optimist. PNL poate câştiga alegerile din primul tur, la o diferenţă foarte mare de al doilea clasat

"Avem de câştigat o campanie. Bătălia în 2014 a fost o bătălie extrem de grea, ne-am luptat cu poştaşii care duceau pliante cu minciuna gogonată că Iohannis taie pensiile, ne-am luptat cu şefii de post care nu ne lăsau să facem campanie şi care-i ameninţau pe români, ne-am luptat cu toate serviciile deconcentrate, ne-am luptat, practic, cu aproape întreg aparatul de stat şi cu toţi primarii care ne împiedicau să realizăm campania. Cu toate astea, în 2014, Klaus Iohannis a câştigat alegerile şi le-a câştigat fără drept de apel în turul II. Vă cer ca în 2019 să câştigăm alegerile din primul tur, putem fără nicio problemă să câştigăm alegerile încă din primul tur cu un scor la care nu se aşteaptă nimeni. Vă garantez că avem această capacitate de a le câştiga chiar la o diferenţă foarte mare de al doilea clasat, atât datorită faptului că preşedintele Iohannis este singurul candidat la Preşedinţie care are statura necesară, experienţa necesară şi capacitatea de a transforma în bine România, cât şi datorită organizaţiei extraordinare a PNL de aici şi care sunt convins că se va bate cu toată tăria pentru a câştiga alegerile în fiecare localitate", a afirmat Ludovic Orban, citat de Agerpres.



El a menţionat că a fost de două ori preşedinte al PNL Dâmboviţa, de fiecare dată "în momente de criză", şi a susţinut că marile investiţii în judeţ au fost sprijinite de liberali, nu de reprezentanţii PSD.



"Am fost de două ori preşedintele PNL Dâmboviţa, de fiecare dată în momente de criză, şi, chiar să ştiţi că viitorul premier puteţi să îl consideraţi ca venind din PNL Dâmboviţa şi, oricum, are marele avantaj că ştie foarte bine care sunt problemele judeţului Dâmboviţa. Şi chiar dacă puţini dâmboviţeni ştiu aceste lucruri, am mai şi făcut câte ceva pentru judeţul Dâmboviţa şi, de regulă, atunci când s-a făcut ceva important pentru judeţul Dâmboviţa, Partidul Naţional Liberal a fost prezent în deciziile benefice care au fost luate. Mă uit cum PSD-ul nu e în stare să termine o centură a Târgoviştei. Au relicitat, au împărţit iar pe 5 tronsoane, Dumnezeu ştie cine a câştigat licitaţia şi ce se va întâmpla cu această centură a Târgoviştei. De când a revenit PSD la putere, de 11 ani, nu e în stare să facă lărgirea la 4 benzi, de la Bâldana, pe DN7, până la Titu, deşi Guvernul României s-a angajat prin memorandum semnat cu compania Renault, în momentul în care s-a decis realizarea investiţiei Centrul Tehnologic al Renault de la Titu, s-a angajat să facă această lărgire pe 4 benzi până la Centrul Tehnologic. Aproape tot ce a fost investiţie importantă în judeţul Dâmboviţa a fost legată de Partidul Naţional Liberal", a mai declarat Orban.



El a menţionat, totodată, că investiţia din localitatea Ulmi a fost demarată ca urmare a demersurilor făcute de PNL.



"Aşa că să le spuneţi PSD-iştilor când se laudă cu această investiţie că nu trebuie să se laude ei şi că au existat alţii care au contribuit decisiv la realizarea acestei investiţii. (...) Nu vreau să vă mai spun de alte şi alte lucruri pozitive care s-au întâmplat pentru Dâmboviţa, dar vă spun atât: cunosc problemele judeţului Dâmboviţa, ştiu bine, că, din păcate, Dâmboviţa a fost împiedicată să se dezvolte de o politică deliberată de sărăcire a românilor şi că localităţile judeţului Dâmboviţa au fost conduse de nişte satrapi PSD, care nu ştiu să conducă decât prin corupţie, prin ameninţare şi prin condiţionarea oamenilor simpli, a oamenilor dependenţi. Trebuie să treacă vremea în care oamenii se duc la vot cu frica că nu mai primesc ajutorul social, cu frica că nu mai primesc adeverinţa de la Primărie pentru mai ştiu eu ce subvenţii la hectar şi când se duc la vot cu frica în suflet şi fără nicio speranţă că pot să trăiască mai bine", a afirmat Orban.



Preşedintele PNL s-a aflat la Târgovişte alături de şeful statului, Klaus Iohannis, candidatul liberal la prezidenţiale, şi de mai mulţi lideri ai partidului, între care Robert Sighiartău, Paul Guran, Alina Gorghiu, Rareş Bogdan.