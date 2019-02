Ludovic Orban: Experţii europeni critică în termeni extrem de duri prevederile OUG 114

„În cadrul mecanismului din semestrul european, Comisia Europeană elaborează un raport anual privitor la economia fiecărei ţări din Uniunea Europeană. M-aş fi aşteptat din partea Guvernului să facă public draftul de raport pe care l-am primit şi la care trebuie să formuleze observaţii, evident că acest lucru nu s-a întâmplat şi evident că toate observaţiile critice care sunt cuprinse în acest raport privind România, privind măsurile guvernamentale, în special în domeniul economic, au fost trecute sub tăcere. Noi am obţinut acest draft de raport care are o parte consistentă privitoare la măsurile aberante cuprinse în OUG 114. Experţii europeni critică în termeni extrem de duri prevederile OUG 114 adoptată fără dezbatere publică, fără niciun avertisment la finalul anului trecut. Experţii europeni atrag atenţia că investiţiile private ar putea fi reduse, pentru că nerealizarea proiecţiilor bugetare iniţiale ale Guvernului în 2018 ar putea duce la noi taxe şi impozite în acest an, iar absenţa unui buget pentru 2019 provoacă şi mai multă incertitudine şi stabilitate, adică exact ceea ce se întâmplă astăzi în România”, a declarat Ludovic Orban, citat de News.ro.

Liderul PNL a precizat că, în privinţa măsurilor care se referă la Pilonul 2 de pensii, raportul face următoarele observaţii: „Modificările aduse Pilonului 2 de pensii fac impredictibile funcţionarea fondurilor private de pensii, le vor afecta negativ rezultatele financiare şi vor creşte riscul ieşirii administratorilor privaţi de pe piaţă”.

„PSD-ALDE au premeditat crima împotriva Pilonului 2 de pensii, distrugerea sau naţionalizarea Pilonului 2 de pensii încă dinainte de a ajunge la putere. Nu le-a ieşit până astăzi pentru că, pentru a ucide Pilonul 2 de pensii, au apelat la interlopi din Craiova, din Alexandria şi au simţit nevoia să angajeze asasini profesionişti, în persoana lui Vâlcov şi Orlando Teodorovici”, a adăugat Orban.

El a precizat că menţinerea prevederilor din OUG 114 vor duce la dispariţia Pilonului 2 de pensii.

”Din punctul nostru de vedere, este foarte clar că obiectivul real al modificărilor din OUG 114 este alungarea firmelor specializate în administrarea fondurilor private. Banii contribuabililor, care reprezintă aproape 11 miliarde de euro, vor ajunge pe mâna unor infractori, a unor hoţi profesionişti cum sunt Liviu Dragnea, Darius Vâlcov şi alţii, care vor ajunge, practic, în situaţia de a administra aceşti bani pe care vor să-i prăduiască în tot felul de proiecte fără nici un fel de fundamentare economică. Prevederile din OUG 114 privitoare la Pilonul 2 de pensii vor lăsa toţi cetăţenii români activi astăzi, care contribuie la Pilonul 2 de pensii, vor fi lăsaţi fără dreptul la o pensie suplimentară decentă care să fie rezultatul contribuţiilor pe care l-au făcut în toată perioada activă a vieţii şi îi vor condamna la sărăcie atunci când vor ajunge la vârsta de pensionare”, a mai afirmat liderul PNL.

În ceea ce priveşte prevederile din OUG referitoare la sistemul financiar-bancar, respectiv taxa pe activele bancare, Ludovic Orban a spus că experţii Comisiei Europene apreciază că aceste noi taxe vor avea un impact negativ major, vor afecta stabilitatea sistemului bancar şi vor duce la o reducere a activităţii de creditare în întreaga economie.

„De asemenea, în domeniul energiei, experţii Comisiei Europene consideră că suprataxarea companiilor din sectorul energetic şi din comunicaţii va duce la reducerea investiţiilor din aceste sectoare şi la amânarea investiţiilor în producţia de gaze de la Marea Neagră”, a precizat Orban.

Preşedintele PNL a cerut Guvernului să abroge OUG 114.

„Treziţi-vă în ceasul al doisprezecelea şi renunţaţi la aceste taxe aberante, la aceste taxe absurde care nu fac altceva decât să distrugă cele mai importante sectoare ale economiei româneşti şi care riscă să ducă la dispariţia creşterii economice în economia românească şi la reducerea oricărei perspective de creştere a veniturilor pentru cetăţenii români. În cazul în care Guvernul nu va accepta abrogarea acestei Ordonanţe, imediat după adoptarea bugetului, Partidul Naţional Liberal va solicita procedură de urgenţă pentru respingerea în Parlament a prevederii OUG 114. De asemenea, aşa cum am anunţat, deşi după acest raport îmi dau seama că materialul nostru informativ adresat Comisiei Europene, pe care îl pregătim pentru săptămâna viitoare, aproape îşi pierde rosul pentru că din analiza făcută de experţii Comisiei Europene se vede foarte clar că există deja o evaluare făcută privind impactul extrem de negativ al acestor măsuri pentru economia românească”, a declarat Ludovic Orban.