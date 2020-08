Ludovic Orban, huiduit de minerii din Valea Jiului VIDEO

Şeful Executivului a susţinut un discurs, dar a fost întâmpinat cu huiduieli şi vociferări, care nu au încetat pe tot parcursul alocuţiunii.

Premierul a fost protagonistul unui moment jenant: în timp ce vorbea despre problemele minerilor, acesta a uitat denumirea minei Lonea, ceea ce a nemulţumit şi mai mult persoanele aflate acolo, care i-au strigat numele complet al locului respectiv.

"Prezența mea aici vreau să reprezinte un semna clar că Guvernul e preocupat de problemele din Valea Jiului și că Guvernul caută soluții. Am discutat cu liderii minerilor cu care am căutat să găsim soluții pentru ca activitatea companiei să contiune și locurile de muncă să nu fie afectate. E nevoie de o companie care să grevată de datorii. Nu noi am creat situația în care să găseste astăzi complexul energetic, dar vă garantez că căutăm cele mai bune soluții.", a declarat premierul.

În momentul în care a vorbit despre ajutorul acordat pentru închiderea minelor Lupeni şi Lonea, Orban a uitat pe moment denumirea celei din urmă, iar unii oameni au început să îl huiduie şi au strigat la el "Lonea" sau "Lonea, românule".

"Iar al doilea ajutor de stat acordat pentru închiderea minelor Lupeni şi Lonea a fost acordat pentru închiderea minelor până în data de 31 decembrie 2018 şi minele continuă să îşi desfăşoare activitatea", a precizat Orban.

