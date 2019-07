Ludovic Orban: liberalii continuă "bătălia" pentru a asigura succesul candidatului român pentru funcţia de procuror-şef european

”PNL continuă bătălia pentru a asigura succesul candidatului român pentru funcţia de procuror şef european. Desemnarea se face de către Parlamentul European şi de Consiliul Uniunii Europene. În ciuda sabotajului guvernului, europarlamentarii PNL au reuşit să convingă majoritatea din Parlamentul European să o susţină pe Laura Codruţa Kovesi”, a scris, vineri, pe Facebook, Ludovic Orban.



Potrivit acestuia, ”cu un parlament proaspăt relegitimat prin vot democratic, forţa sa de negociere va fi mult mai mare în faţa unui Consiliu, care a luat decizia la nivel de reprezentanţi”.



”De asemenea, conjunctura post-alegeri este mai favorabilă. Ţările din est pot să revendice cu mai multă forţă poziţii importante la nivel european. Macron nu prea mai are argumente politice pentru a susţine candidatura franceză. Dacă şi guvernul român îşi încetează boicotul şi dacă şi celalalte forţe politice româneşti din Parlamentul European vin in sprijinul PNL, şansa României de a câştiga poziţia de procuror şef va fi foarte mare”, a mai scris Orban.



Fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, în luna iunie, într-un interviu acordat Politico, că nu are de gând să se retragă din cursa pentru funcţia de procuror-şef european.



Laura Codruţa Kovesi şi Jean-François Bohnert sunt cei doi candidaţi rămaşi în cursă pentru a deveni primul procuror-şef european, care va avea sarcina de a investiga fraudele, corupţia sau spălarea de bani cu fonduri europene.



Kovesi a fost susţinută de Parlamentul European, în timp ce Consiliul UE l-a preferat pe Bohnert.

Negocierile dintre cele două părţi vor fi reluate, având în vedere că noul Parlament European şi-a început activitatea.