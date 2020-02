Ludovic Orban, premier demis: "Dacă nu există o majoritate absolută, preşedintele ce să facă, să dea în bobi?"

Prim ministrul demis, Ludovic Orban, a fost invitat luni seară la Digi24, unde a discutat despre criza politică din România, dar şi despre măsurile ce ar trebui luate pentru a preveni o epidemie de coronavirus.

"Am avut la ora 18 o întâlnire cu reprezentanţii tuturor instituţiilor responsabile cu prevenirea şi combaterea coronavirusului. Am discutat toate măsurile care trebuie luate şi am stabilit proceduri şi acţiuni ce trebuie luate în urmatoarea perioadă. Avem 16 aeroporturi şi 21 de puncte de intrare pe graniţa de vest. Am solicitat poliţiei de frontieră să solicite inclusiv actele din Italia, ca să vedem de unde vin. Dacă vin din localităţi care s-au închis, intră automat în carantină, iar dacă vin doar din zonele acelea, măsura e de izolare la domiciliu. Românii care sunt din zone din Italia cu risc de infectare, ar trebui să nu se deplaseze în ţară, dacă nu este neapărat necesar. E un gest de responsabilitate, riscă să-şi infecteze şi familia şi apropiaţii", a declarat Orban.

"Asta mi se pare analiză politică. Eu cred că CCR trebuie să judece în litera şi spiritul Constituţiei. Dacă ne uităm în ultimii 3 ani de zile, majoritatea deciziilor CCR au fost în favoarea PSD, e statistic. A ajuns CCR să spună ce trebuie să facă preşedintele, forţându-l să o demită pe LCK. Acum au ajuns să judece pe declaraţii publice şi pe declaraţii politice. Textul constituţional spune că preşedintele desemnează premierul. Doar dacă un partid are 51%, preşedintele e obligat să desemneze propunerea acelui partid. Ei întemeiază decizia lor pe o decizie pe un proiect de revizuire a Constituţiei, uitând că CCR a decis, în 2018, că nu fac parte din jurisprudenţă decizii luate pe iniţiative care nu s-au materializat. Preşedintele ce să facă, să dea în bobi, dacă nu ai un partid sau o alianţă care să aibă o majoritate absolută în parlament? Astăzi noi am fost prezenţi, în timp ce au chiulit PSD-iştii. Cine nu vrea să deruleze procedura de învestire, noi sau cei care au tras chiulul?", a punctat premierul demis.

"CCr a incercat constant sa amputeze atributiile presedintelui, care are cea mai mare legitimitate in statul roman, avand in spate 51% din bazinul eloectoral", acuză Orban.

"Sunt intr-o comunicare permanenta cu presedintele, ne consultam pe toate temele", a asigurat preşedintele PNL.

