Ludovic Orban, prima reacţie după predica Patriarhului Daniel de Sf. Dumitru şi legătura cu regimul comunist: "Nu mă simt vizat"

Premierul Ludovic Orban a explicat, la Radio Europa Liberă România, motivul restricţiilor impuse de autorităţi la Bucureşti la pelerinajul de Sfântul Dumitru.

"Eu am stabilit niște reguli de protecție sanitară care să permită reducerea riscului de răspândire a virusului odată cu aceste sărbători religioase. Declarația nu consider că mă privește pentru că eu nu am interzis ca oamenii să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie. Nu știu la ce s-a referit Patriarhul. Personal, nu mă simt vizat de declarația aceasta”, a declarat premierului Orban.

Ludovic Orban, despre preţii care nu cred în existenţa virusului: "Orice pădure are uscături"

Şeful Executivului a mai spus că nu a avut vreo convorbire cu Patriarhul Daniel după această predică, dar a atras atenţia că coronavirusul există şi a făcut apel la responsabilitate din partea preoţilor.

"Sunt și preoți parohi care nesocotesc existența virusului, dar orice pădure are uscături și nu poate să fie judecată Biserica în ansamblu din cauza faptului că mai există câțiva preoți parohi sau călugări care nesocotesc aceste reguli. Biserica și Bisericile, în general, trebuie să își îndemne preoții să respecte regulile. Cred că au o răspundere, sunt îndrumători spirituali, dar răspund și pentru sănătatea credincioșilor. Ar trebui aici să aibă mai multă grijă. Repet, nu poate să fie judecată o Biserică sau alta că sunt pastori sau preoți care nesocotesc regulile și care îndeamnă la nerespectarea măsurilor de protecție sanitară", a mai spus Orban.

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj în care arată că regimul comunist a căzut, după ce în anul 1989 au interzis pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou.

"În toamna anului 1989, cu ocazia hramului Sfântului Dimitrie cel Nou, autoritățile comuniste au interzis închinarea la sfintele moaște motivând că în aceeași, în clădirea de alături, unde era sediul Marii Adunări Naționale și astfel patriarhul Teoctist, vrednic de pomenire, a fost obligat să transfere racla de pe Dealul Mitropoliei, de la Catedrală, dar nu a dus-o prea departe. Această umilire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost răsplătită în sensul că peste câteva luni regimul comunist a căzut, iar în clădirea de alături, la Palatul Patriarhiei, a fost înființat centru de radio al Patriarhiei, care transmite slujbele spre bucuria oamenilor din țară și din diaspora.

Prin aceasta vedem că Dumnezeu nu se lasă batjocorit! Fraților, nu vă lăsați păcăliți, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, iar dreptatea sa se arată atunci când el dorește îndreptarea oamenilor", a spus Patriarhul Daniel.

