Ludovic Orban răspunde acuzaţiilor: Aţi pus pe spinarea copiilor credite ca să le păpaţi banii

Ludovic Orban susţine că Guvernul PNL a prorogat intrarea în vigoare a contribuţiilor financiare suplimentare, în timp ce Guvernul PSD a introdus coplata. Premierul a acuzat PSD că în perioada în care a fost la guvernare, "a pus pe spinarea copiilor şi nepoţilor" credite pe care aceştia trebuie să le ramburseze.

"Guvernul PSD a introdus coplata, noi am prorogat intrarea în vigoare a contribuțiilor financiare suplimentare

Mai mult, e interzis pentru spitale să ceară vreun leu în plus pacienților, măcar ascultați dacă aveți probleme cu cititul.

Văd că luptați în continuare cu băncile. Unde e dl Simonis? Am un proiect de lege - lege privind exonerarea clienților băncilor de economisire creditare de la rambursarea unor sume privind prime de stat și accesorii, înaintat de dl Simonis. Nu sunteți de acord cu proiectul? Nu am adoptat ordonanța pentru că am remarcat că există un consens parlamentar

Dl Simonis, uitați ce ați semnat.

Când aud de povestea cu împrumuturile în gura PSD îmi dau seama că nu mai există limita nerușinării. De ce suntem obligați să facem împrumuturi? Pentru deficitul lăsat de voi.

În trei ani de guvernare ați împrumutat fără să dați drumul la nicio autostradă 225 de miliarde, pe nimic, ca să acoperiți găurile bugetare pe care le-ați provocat

Dvs vorbiți de OUG, care ați dat OUG ca să modificați legea responsabilității fiscal-bugetare? Dvs vorbiți de luat primari cu japca? Păi cine a dat ordonanța 55?

Miniţiţi prin omisiune.

Ati pus pe spinarea copiilor credite pe care trebuie sa le ramburseze ca să papati banii. Nu asa se conduce România, România se conduce susţinând investiţiile. Vad ca vă miroase urât un ministru care provine din mediul privat, nu va e rusine? Dvs îl atacati in absenţă. Ar trebui să vă mândriţi cu un astfel de ministru al Sănătăţii", a spus Ludovic Orban în Plen.