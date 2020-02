Ludovic Orban, replică la atacurile USR: "Dacă aşa consideră ei că pot obţine oareşce beneficii electorale"

”Candidații care au fost numiți sunt rezultatul unei evaluări foarte serioase, au existat foarte mulți candidați care au intrat în cursă. Ministerul Justiţiei a efectuat evaluarea pe baza dosarului, pe baza cariereri. Decizia președintelui este o decizie cât se poate de corectă și de normală. Trebuie să ținem cont de faptul că venim după o lungă perioadă de timp în care practic nu au existat conduceri stabile la conducerea Parchetelor. Am încredere că noii conducători ai Parchetelor vor crește performanța acestor instituții.

Regret această atitudine (a USR n.r.), care nu o consider firească, în raport cu nişte parteneri care s-au comportat întotdeuna corect cu ei.

Dar dacă așa consideră ei că pot să obține oareșce câștig electoral, mi se pare o greșeală din partea lor. Am fost, cel puțin în raport cu cei doi parteneri alături de care am împărțit băncile opoziției, permanent am încercat să ne respectăm toate angajamentele, toate promisiunile.”, a spus Ludovic Orban.





Replica lui Ludovic Orban vine în contextul în care Dan Barna a criticat decizia preşedintelui Klaus Iohannis de numire a procurorilor şefi ai DNA şi DIICOT şi pe procurorul general al României fără avizul CSM, chiar dacă acesta era consultativ.