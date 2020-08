Ludovic Orban: "Şcoala va începe. Pregătim deschiderea şcolii pentru orice scenariu posibil"

Premierul Ludovic Orban a declarat, ca reacție la protestele elevilor, că școala va începe, dar că nu poate da un răspuns concret despre cum se va întâmpla asta, întrucât este încă în desfășurare o analiză, care ține cont de evoluția epidemiologică.

"Școala va începe în condițiile pe care ni le va permite evoluția epidemiei. Există un grup de lucru interministerial coordonat de Raluca Turcan, care face analize extrem de serioase, evaluarea infrastructurii, a cadrelor didactice, distribuția posibilă a elevilor în clase, studiază inclusiv sistemul mixt.

Protest al elevilor în faţa Guvernului. Tinerii îi cer Guvernului Orban măsuri concrete pentru începerea şcolii

Suntem într-o analiză foarte serioasă, nu pot crea o previziune azi, care să fie modificată în funcție de evoluția epidemiei. Pregătim deschiderea școlii pentru orice scenariu posibil. Când vom avea toate datele pentru a furniza o informație corectă care să permită elevilor, profesorilor, părinților să se pregătească pentru noul an școlar.

Când se vor finaliza analiza și toate scenariile le vom prezenta public. Suntem în 3 august", a spus Orban.

Iohannis: Şcoala sigur nu va începe în condiţii normale, pandemia până în septembrie nu va dispărea

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că şcoala nu va începe în condiţii normale, deoarece pandemia nu va dispărea până în septembrie, precizând că mai multe scenarii legate de începerea anului şcolar vor fi prezentate într-o săptămână sau două. El a precizat că ar putea fi un sistem mixt, şcoală online cu prezenţa elevilor în unitatea de învăţământ.

Iohannis a fost întrebat miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă se poate deschide anul şcolar în condiţii de siguranţă.

“Această situaţie a deschiderii noului an şcolar şi implicit a noului an universitar este una de extremă importanţă şi mă preocupă foarte mult. Am avut numeroase discuţii cu conducerea Ministerului Educaţiei, cu specialişti, cu alţi membri din Guvern cu atribuţii pe această zonă. S-au făcut progrese importante în conturarea unor strategii, unor scenarii. Am invitat pe premier, ministrul Educaţiei şi mai mulţi miniştri pentru o discuţie pe care o vom avea săptămâna viitoare când sper să putem contura câteva scenarii pe care le spunem apoi public”, a afirmat Iohannis.

El a precizat că cu siguranţă şcoala nu va începe în condiţii normale în luna septembrie deoarece pandemia nu va dispărea până atunci.

“Şcoala sigur nu va începe în condiţii normale fiindcă pandemia până în septembrie nu va dispărea. Ar fi foarte complicat să avem numai şcoală online. Şi atunci sigur ne îndreptăm spre un scenariu mixt, unde probabil şi în funcţie de condiţiile locale vom avea mai mult şcoală normală, cu elevii la şcoală sau mai mult online sau sistem mixt. Ce se va întâmpla va fi stabilit într-o săptămână sau două. Măsurile pe care le vom lua sunt gândite în primul rând pentru siguranţa copiilor, a cadrelor didactice şi pentru a asigura un proces educaţional de bună calitate”, a transmis Iohannis. În anul şolar 2019 - 2020, cursurile au fost suspendate în 11 martie.