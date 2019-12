Ludovic Orban şi-a modificat declaraţia de avere după scandalul privind veniturile sale

Premierul Ludovic Orban a corectat categoriei locuinţei pe care o deţine alături de soţia sa în Ilfov. Potrivit corecturii, locuinţa din Ilfov a devenit casă de locuit în loc de de vacanţă.

Prim-ministru Ludovic Orban și-a publicat declarația de avere, pe site-ul Guvernului, la o lună de la preluarea mandatului. În ceea ce privește veniturile, Ludovic Orban a încasat în anul fiscal 2018 bani pentru consultanță tehnică de la două firme: 28.356 de lei de la Revicond Canaltech SRL și 9.000 de lei de la SCP Doru Trăilă și Asociații. Această casă de avocatură aparține soțului Cristinei Trăilă, deputat PNL din 2017. Ea l-a înlocuit pe Eugen Nicolăescu.

Potrivit sursei citate, Mihaela Orban nu a avut venituri în anul fiscal încheiat.

Premierul Ludovic Orban a declarat că locuiește în județul Ilfov, acolo unde deține împreuna cu soția, Mihaela, o casă de locuit cu suprafața de 200 de metri pătrați.

Ludovic Orban deține 50% din această locuință dobândită în anul 2014 printr-un contract de vânzare-cumpărare. De asemenea, premierul a completat că deține și un autoturism Volkswagen Passat, fabricat în anul 2007 și a declarat că nu deține metale prețioase, obiecte de artă sau bijuterii.



La capitolul bani în conturi bancare, Orban a completat că soția sa deține peste 11.800 de euro, la două bănci: Raiffeisen și BCR. Familia Orban nu are, potrivit documentului, împrumuturi luate de la bănci.

Premierul Ludovic Orban a explicat miercuri seară cum a reușit să se descurce cu veniturile declarate, circa 3.000 de lei pe lună, potrivit declarației de avere.

”Da. Asta e problema dumneavoastră. Declarația de avere spune totul despre cariera mea, despre cinstea mea. De-a lungul ultimilor 30 de ani am deținut funcții publice și nu te poți îmbogăți, poți avea, cel mult, un trai decent. Am un trai modest, sunt un om care nu am aplecare spre a trăi pe picior mare. Nu asta e problema, ci cât de corect este un om. Nu trebuie să se înțeleagă că sunt cel mai sărac premier, ci cel mai cinstit și corect”, a răspuns Ludovic Orban, vizibil deranjat, la întrebările presei.