Macanache a vorbit despre cum i s-a schimbat viaţa în pandemie: Acum trăim din platforme ca Youtube. Sunt nişte hoţi!

Ca şi artist independent Macanache a scos foarte multe piese şi videoclipuri şi a cântat în online şi aer liber. Acum a lansat şi un site unde vinde tricouri, CD-uri şi sacoşe. Acesta a dat declaraţii cu privire la cum l-a afectat pandemia şi care e diferenţa între un artist ca el şi unul care lucrează pentur o casă de discuri.

"Tot ce am scos a fost pe cont propriu. Ca să scoți un CD îți trebuie o firmă dacă nu ești la o casă de discuri. E destul de multă muncă. Și am zis că dacă tot avem firmă ar trebui să bifăm tot ce credem noi că ar trebui să facem. Așa am mers pe ce e mai comod și pe ce aș putea să promovez. Hainele și muzica. Casele de discuri nu vor să-mi accepte termenii. Nici nu are rost să încerc. Eu sunt deja un om cunoscut, „self-made”, nu au cum să mă pârlească. În schimb pot să facă asta cu alții care sunt la început și nu au un nume consacrat. La mine trebuie să vină cu o altă abordare, să-mi ofere alte chestii și să am un procent mai mare din ce fac. Combinația asta nu prea o găsești în România.", a spus Macanache pentru Hotnews.

Cum a afectat pandemia artiştii independenţi

"Bănuiesc că artiştii independenţi au fost mai afectaţi,da. Banii pe care-i făceam din concerte îi investeam în proiect. În alte albume, piese, ore de studio. Acum trăim din platformele de streaming, gen Spotify, YouTube și așa mai departe, care sunt niște hoți. Îți dau și ție ceva dar mai mult își iau ei. Mai scoți un album și alte lucruri mici pe care le poți învârti. O colaborare, mai tragi o voce pentru un brand, filmezi un spot publicitar. Dar nici companiile nu mai investesc pentru că nimeni nu mai cumpără nimic.", a mai zis artistul.