Tragedie în România! A murit în spital după o lună şi jumătate de agonie. Medicii nu au mai putut face nimic FOTO

După ce a suferit arsuri cumplite pe 50% din suprafaţa corpului şi după ce a fost plimbată timp de 40 de ore între spitalele din România, timp în care starea ei s-a agravat, Mădălina Neculai a ajuns într-un spital din Belgia, însă toate eforturile depuse de medici pentru a o salva au fost în zadar, scrie observator.tv.

„Drum lin catre îngerii iubita lui mama, am sperat pana in ultima clipa ca o sa fie bine dar nu ai fost mi-ai frânt inima, vei ramane mereu in sufletul meu, puiul meu drag si frumos", a scris pe Facebook mama Mădălinei.

Arsă de vie într-o cabană în Sfântu Gheorghe

În noaptea de 14 spre 15 aprilie 2019, Mădălina şi iubitul ei au mers în Sfântu Gheorghe, împreună cu mai mulţi prieteni, la o petrecere. La un moment dat, din cauza unei ploi puternice, Mădălina Neculai şi iubitul ei s-au adăpostit într-o cabană de pe malul Dunării, iar pentru că era frig, iubitul fetei a decis să facă focul.

Pentru a înteţi focul, tânărul a luat un bidon în care credea că se află motorină şi l-a aruncat pe foc, însă în interior se afla benzină, astfel că flăcările au cuprins, în scurt timp, întreaga cabană, iar Mădălina a fost prinsă în interior, suferind arsuri cumplite.

Transportată de la Sfântu Gheorghe la Murighiol cu o barcă şi apoi cu o ambulanţă la Spitalul Judeţean Tulcea, Mădălina a primit primele îngrijiri şi a rămas la Tulcea timp de 12 ore. Medicii au încercat să găsească un spital din ţară unde Mădălina putea fi tratată.

Un răspuns pozitiv a venit de la Timişoara, iar un elicopter SMURD a preluat-o pe Mădălina şi a pornit către Timişoara. Din nefericire, pe drum, medicii au aflat că tânăra nu mai poate fi primită la Timişoara, astfel că s-au întors din drum şi au ajuns la Constanţa.

După mai bine de 40 de ore, Ministerul Sănătăţii a reuşit să o transfere pe Mădălin la un spital din Belgia, acolo unde a şi fost transportată şi unde a rămas internată până când inima ei s-a oprit pentru totdeauna.