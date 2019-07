MAI: Deciziile luate de Academia de Poliţie privind cazurile de plagiat, reanalizate. Au fost verificate mai puţin de 60% din lucrări

”Prima constatare a Corpului de Control a fost că la nivelul Academiei de Poliţiei s-au luat doar unele decizii pur formale privind verificarea existenţei plagiatului în cazul tezelor de doctorat din perioada 2011-2018, respectiv a tezelor de doctorat ale personalului cu funcţii de conducere. Activitatea de verificare a tezelor de doctorat nu s-a făcut în mod constant, ci numai atunci când se solicitau informări asupra stadiului de către conducerea MAI. La nivelul Academiei de Poliţie au fost desfăşurate unele activităţi punctuale pentru verificarea tezelor de doctorat, prin programul de detectare a similitudinilor, însă nu au fost desfăşurate şi alte activităţi procedurale obligatorii. În fapt, în urma emiterii unor rapoarte de similitudini de către programul anti-plagiat ar fi fost necesară o minimă verificare a acestora în urma căreia să fie extrase exemple concrete privind nerespectarea standardelor de calitate sau de etică ori cu privire la existenţa plagiatului, iar pe baza acestei verificări ar fi trebuit sesizată Comisia de Etică şi Deontologie Universitară a Academiei. Prin modul în care s-a acţionat pare însă că s-a urmărit să nu se poată realiza o diagnosticare corectă a fenomenului de plagiat”, a precizat Dajbog.



Deşi Academia de Poliţie a prezentat conducerii ministerului şi în spaţiul public o serie de informaţii, în sensul că au fost verificate 149 de teze de doctorat din care 55 ar fi fost peste pragul acceptat al coeficienţilor de similitudine, în fapt, în cadrul procesului început în anul 2018 au fost verificate doar 82 de teze de doctorat din care 61 au fost peste pragul de alertă.



Din numărul total de 333 de teze de doctorat, 71 au fost verificate în perioada 2017-2018, conform procedurilor legale înainte de susţinerea publică a tezelor, iar din celelalte 262 de teze din perioada 2011-2016 au fost verificate doar 82.



Pentru 61 din cele 82 de teze verificate, au fost constatate depăşiri ale coeficienţilor de similitudine admişi, respectiv coeficientul care se referă la procentul din text cu toate frazele similare descoperite de programul anti-plagiat în alte documente şi coeficientul care determină procentul din text cu fragmente similare care depăşesc 25 de cuvinte.



Deşi au fost emise 61 de rapoarte, la Comisia de Etică şi Deontologie Universitară a Academiei de Poliţie au fost trimise doar 58.



De remarcat este şi faptul că în cazul celor 82 de teze verificate: 10 erau de fapt sub formă de rezumat, 14 au fost verificate doar parţial din cauza limitei maxime setate pentru mărimea unui document care poate fi verificat prin programul anti-plagiat, iar în cazul a 7 teze au fost generate rapoarte de similitudini şi în anul 2016.



Au fost identificate inclusiv situaţii când anumite teze de doctorat au fost verificate în perioade de timp distincte, cu rezultate diferite.



Comisia de Etică şi Deontologie Universitară prin regulamentele adoptate de Senatul Academiei şi-a fixat perioade de timp foarte mari pentru finalizarea verificării unei sesizări, respectiv 18 luni. Ulterior, pe perioada verificărilor Corpului de control al ministrului, Comisia a modificat perioada, reducând-o la 45 de zile.



Conform raportului, aceeaşi Comisie a introdus obligativitatea prezenţei unui student în cadrul subcomisiilor de analiză a sesizărilor, aspect care nu este cerut de lege şi care îngreunează procesul de verificare a tezelor de doctorat, în condiţiile în care studenţii au perioade de vacanţă, de studiu, de practică şi nu pot participa în mod permanent la lucrările subcomisiei. Evident, în absenţa studentului, subcomisia nu se putea întruni.



Până la momentul finalizării verificărilor Corpului de control al ministrului, Comisia de Etică a emis 6 puncte de vedere şi a înaintat la Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare o sesizare pentru 5 teze de doctorat, având la bază documentele transmise de Departamentul de Studii Doctorale la 28.01.2019.



O altă constatare a echipei Corpului de Control este că 4 ofiţeri din conducerea Academiei de Poliţie nu şi-au depus propriile teze de doctorat la Comisia de Etică în scopul verificării prin softul anti-plagiat, aşa cum se decisese prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Academiei din 21.03.2019.



”Concluzia evaluării efectuate de Corpul de Control al ministrului este că la nivelul Academiei de Poliţie nu există o politică coerentă de identificare şi sancţionare a plagiatului: nu există o procedură de verificare a tezelor prin programul de semnalare a similitudinilor, nu există o bază de date cu propriile teze de doctorat, nu sunt stabilite criterii, proceduri şi standarde obligatorii pentru prevenirea fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului. În urma finalizării acestei verificări, comisia de evaluare a făcut o serie de propuneri privind verificarea şi prevenirea situaţiilor de nerespectare a standardelor de calitate şi a eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare. Una dintre propuneri vizează reanalizarea tuturor deciziilor luate la nivelul Academiei de Poliţie cu incidenţă în verificarea respectării standardelor de etică profesională şi elaborarea unui plan cu măsuri concrete de verificare a situaţiilor de plagiatŢ. a anunţat purtătorul de cuvânt al MAI.



Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan a dispus informarea Ministerului Educaţiei Naţionale care are organele abilitate pentru verificarea respectării prevederilor legale în materie de standarde de calitate şi etică profesională, precum şi sesizarea Consiliului de Etică şi Management Universitar care are în competenţă cercetarea litigiilor de etică universitară şi poate dispune cercetarea disciplinară a membrilor Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară. În conformitate cu principiul autonomiei universitare, MAI nu poate dispune o cercetare disciplinară în acest caz.



Începând de miercuri, prin ordin al ministrului afacerilor interne, comisar şef Veronica Stoica a fost împuternicită să exercite atribuţiile funcţiei de rector al Academiei de Poliţie. Din ianuarie 2018, Stoica a ocupat funcţia de împuternicit Prorector, iar din 24 mai 2019 a asigurat comanda Academiei de Poliţie.



”Domnia sa are o experienţă de cadru universitar în Academia de Poliţie de peste 25 de ani, specializarea drept. Unul dintre criteriile care au stat la baza împuternicirii în funcţia de rector a fost inexistenţa unor suspiciuni în legătură cu titlul de doctor. Menţionez că dnei comisar şef i-a fost acordat titlul de doctor în urmă cu 20 de ani de către Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept. Doamna rector se bucură de o foarte bună reputaţie în mediul academic, având o bogată activitate în domeniul dreptului şi al cercetării ştiinţifice”, a precizat Dajbog.