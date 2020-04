Mai puţine cazuri de coronavirus în România, duminică. Alexandru Rafilla explică fenomenul

Alexandru Rafilla a declarat la România TV că duminică a fost înregistrat un număr mai mic decât în zilele anterioare deoarece laboratoarele nu au lucrat la capacitatea maximă în weekend.

"Astăzi am avut un număr ceva mai mic de cazuri noi raportate pentru că a fost weekend şi nu toate laboratoarele au reuşit să funcţioneze la capacitate maximă. S-a şi testat mai puţin şi ştiţi bine că întotdeauna atunci când testezi mai puţin şi numărul de cazuri este mai mic.

Probabil că de mâine o să intrăm iar pe trendul ascendent înregistrat în ultima săptămână. Cred că în momentul în care o să poată să fie relaxate măsurile depinde cel mai mult de fiecare dintre noi. În funcţie de cum reuşim să ne comportăm, cum reuşim să respectăm aceste indicaţii legate de distanţare socială, mai ales în perioada Paştelui, probabil că vor putea fi relaxate aceste măsuri care au fost impuse în această perioadă", a spus Alexandru Rafilla la România TV.

Referitor la faptul că Raed Arafat a spus că ar fi bine să purtăm măşti, Rafilla a precizat că s-a observat în acest timp, de când a început epidemia, că şansele de îmbolnăvire cu coronavirus sunt mai mici dacă ne protejăm gura şi nasul. Acesta a precizat că ar trebui să purtăm măşti pentru că e important cu ce doză ne infectăm.

"Este o schimbare de pozitie bazata pe experienta din lunile asta. Pozitia oficiala a fost generata in SUA care recomanda mai ales in spatii inchise sa purtam masca. NU neaparat chirurgicala, folosita ca bariera mecanica in calea micropicaturilor eliminate. Chiar daca nu e perfecta reduce riscul de imbolnavire si eventuala doza infectanta. Una e sa te imbolnavesti cu o cantitate mica si altceva cu o cantitate mare. Reduce riscul de infectie", a spus Rafila.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că duminică, 5 aprilie, numărul persoanelor infectate cu coronavirus în România a ajuns la 3864, dintre care 374 de persoane vindecate şi externate.