Maia Morgenstern şi Claudiu Istodor s-au împăcat la 21 de ani de la divorţ! Locuiesc în aceeaşi casă: "Love e singurul cuvânt"

La 21 de ani de la divorț, Maia Morgenstern postând pe rețelele de socializare imagini în compania fostului partener, alături de un mesaj controversat: 'Pe când… Love! Love e singurul cuvânt – cu Claudiu Istodor'.

Actrița a mai postat şi imagini în care apare stând cu capul pe umărul partenerului de viață, în timp ce Claudiu Istodor pare să îi citească ceva. "Da, suntem împreună din nou! Lucrăm de atâţia ani, am fost colegi în facultate, cu un an diferenţă, am lucrat în Piatra-Neamţ trei ani împreună. Am făcut câteva filme, ea în mult mai multe şi eu în mai puţine. E foarte bine de lucrat cu Maia, atât pe scenă, cât şi la filmări, pentru că e foarte atentă, niciodată nu e plictisită şi asta îşi doreşte să facă', a dezvăluia Claudiu Istodor, despre relația cu Maia, pentru click.ro.

Maia Morgenstern lansează apel disperat către români în plină epidemiei de coronavirus. "Spitalele au nevoie de ajutor ca să poată lupta cu boala!"

Maia Morgenstern Amalia Enache, Marius Manole, părintele Francisc Doboș, Horia Tecău și Andi Moisescu s-au implicat într-o campanie care promovează spălatul corect pe mâini în contextul epidemiei de coronavirus.

Toți cei implicați în campanie au făcut și un apel la implicarea românilor alături de asociația Dăruiește Viață pentru cumpărarea de aparate medicale și echipamente de protecție atât de necesare în aceste momente în spitalele românești.

Ce care vor să se implice pot face o donaţie fie prin SMS ( 2 euro dacă trimiti cuvântul IMPREUNA la 8826), fie direct pe site-ul asociației, www.daruiesteviata.ro.

Videoul oficial al campaniei poate fi vizionat aici.