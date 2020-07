Maimuţele ucigaşe. O mamă şi cei patru copii ai săi au fost omorâţi de un grup de primate

Familia se afla în curtea din afara casei, când un zid al casei vecine a fost „zguduit violent" de mai multe primate. Potrivit presei locale, citate de Mirror, Familia ar fi ieșit să doarmă afară, din cauza căldurii insuportabile din casă, moment în care au fost striviți de zid.

"A fost un incident tragic și cinci membri ai familiei au murit pe loc, după ce zidul a căzut peste ei", a transmis un oficial.

Autoritățile au mai adăugat că atacul maimuțelor ar fi fost determinat de prezența unui copac de guava, la care acestea voiau să ajungă.

Specialiștii cred că primatele ajung în zonele urbane pentru a căuta hrană, pentru că habitatele lor naturale sunt distruse.

A woman and her four children died while one sustained critical injuries after a part of the wall collapsed on them by a troop of monkeys in Shahjahanpur city. All seven members of the family were sleeping in the courtyard.

@Benarasiyaa @Uppolice pic.twitter.com/y6Vs8rMpqB