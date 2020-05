MAJORARE PENSII cu 40 la sută. Daniel Dăianu: Sub nicio formă! Am da drumul la o bombă

Daniel Dăianu se opune majorării pensiilor cu 40 la sută.

"Sub nicio formă, așa cum dintr-un avion, te detonezi ca să te salvezi, noi am face exact invers cu o creștere de 40% - n.r. a pensiilor- am da drumul la o bombă și ce ar trebui să facem? Imediat după aceea va veni un program de austeritate, cu creștere de taxe și impozite, cu o depreciere a leului care nu mai poate fi controlată.

Cine ar fi afectat mai mult? Exact oamenii care au veniturile cele mai mici. Cei cu venituri mai mari, șmecherii, se descurcă întotdeauna. Așa trebuie cumpănită decizia și eu aș dori ca toate partidele să înțeleagă.

Eu, când aud miniștrii de Finanțe că se poate, pot fi realizate creșterile, perfect, n-ai nevoie de austeritate, pentru că în momentul în care ai deficit bugetar de 7-8-9%, aceasta nu este execuție bugetară de austeritate... și dacă vrei să scazi și dobânzile pe piața monetară, OAMENI BUNI, CE FACEM? Dăm foc la casă! Este un an în care se va tolera un deficit mult mai mare, dar trebuie să fie indus numai de cheltuieli nepermanente, de ceea ce facem pentru economia privată, pentru a susține oamenii care nu mai au locuri de muncă, în agricultură.

Nu știu, președintele Iohannis, cum se întâlnește cu PNL, ar trebui să invite toate partidele la Cotroceni pentru ca această temă să fie exclusă din dezbaterea politică" a spus Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, la Digi24.

Ministrul Finanţelor: "Legea pensiilor creează probleme pentru bugetele din 2020, 2021 şi 2022"

Reamintim că ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat că legea care prevede majorarea pensiilor creează probleme de sustenabilitate bugetului pentru următorii doi ani şi atât instituţiile financiare internaţionale cât şi agenţiile de rating au arătat că reprezintă un risc major pentru sănătatea economiei.

"Vă spun o părere personală: este clar că această lege a pensiilor creează probleme de sustenabilitate bugetului nu numai pentru 2020, dar şi pentru 2021 şi 2022. Doar pentru 2020 înseamnă 10 miliarde de lei la buget, plus 30 miliarde de lei în 2021, bani care nu există şi trebuie împrumutaţi. Şi trebuie negociată această stabilitate a bugetului cu instituţiile internaţionale, cu investitorii. Există o problemă, iar eu voi prezenta două scenarii premierului, Guvernului, cu tot ceea ce înseamnă cheltuieli în perioada următoare, inclusiv Legea pensiilor, evoluţia cheltuielilor, dar şi riscurile aferente. Scenariile fără riscuri nu au niciun sens. Apoi decizia va fi una politică. Sunt un ministru responsabil şi precaut. Mă pregătesc cu o rectificare bugetară care să îmi asigure sustenabilitatea atât în 2020 dar şi pe viitor. Nu vreau să aruncăm ţara în haos doar cu decizii pripite sau cu decizii politice", a declarat Cîţu luni seara la România TV.

Ministrul a precizat că atât legea pensiilor cât şi alte legi care au trecut prin Parlament nu au sursă de finanţare, iar pentru a nu destabiliza economia trebuie făcute alte sacrificii.