Fără Romario Benzar şi cu câteva modificări anunţate şi confirmate de selecţionerul Cosmin Contra, România va încerca să câştige în Malta pentru a egala Suedia, ocupanta poziţiei secunde în clasamentul grupei. "Tricolorii" au plecat direct de la Oslo spre Malta şi s-au cazat la Grand Hotel Excelsior Malta, un hotel de cinci stele.

Selecționerul Cosmin Contra și Ianis Hagi au fost prezenți la conferința de presă premergătoare partidei de luni cu Malta, din preliminariile pentru EURO 2020. Antrenorul a spus că va opera schimbări în primul „11” față de meciul cu Norvegia, scor 2-2, și le-a transmis un mesaj contestatarilor săi. CLASAMENT ACTUALIZAT REZULTATE + PROGRAM GRUPA F 23 martie 2019: Malta – Feroe 2-1, Suedia – România 2-1, Spania – Norvegia 2-1

26 martie 2019: Malta – Spania 0-2, Norvegia – Suedia 3-3, România – Feroe 4-1

7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4, Norvegia – România 2-2 , Suedia – Malta 3-0

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – România, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

"Tratăm foarte serios acest meci cu Malta, chiar dacă venim după un rezultat pozitiv în Norvegia, ținând cont că în minutul 73 eram conduși cu 2-0. Vor fi anumite schimbări în echipă datorită prospețimii, datorită faptului că la meciul cu Norvegia s-a produs un efort imens. E clar că mi-aș fi dorit să avem mai multe puncte, dar cu adversarii din nord e greu. Nu am cum să nu fiu mulțumit de atitudinea jucătorilor, care au dat 100% la fiecare meci. Din păcate, mă refer la meciurile cu Suedia și Norvegia, trebuie să începem să jucăm de la 0-2 și nu e ușor. Sperăm ca la meciurile de acasă să fim mai concentrați. Să avem noi 2-0 și să fugă ei după egalare", a spus Cosmin Contra. Contra le-a transmis un mesaj și oamenilor din fotbal care au contestat primul „11" trimis de selecționer în meciul cu Norvegia, printre care Cornel Dinu și Gică Popescu: „Sunt 22 de milioane de selecționeri, îi înțeleg pe toți. Probabil vor fi voci care vor critica primul 11 și la meciul cu Malta. Ca să poți să-ți dai cu o părere apropiată de realitate, trebuie să stai cu jucătorii, să vorbești cu ei, să-i vezi cum se pregătesc. Important e că suntem în cărțile calificării. Să nu uităm că de-a lungul istoriei nu ne-a fost ușor să jucăm cu echipe din nordul Europei".

Cine este Malta şi cu ce jucători se vor duela luni tricolorii

Malta - România live online pe www.telekomsport.ro. Naţionala malteză este pregătită de fostul internaţional Raymond ”Zazu” Farrugia (63 de ani), fost selecţioner în două mandate la tineret. Cea mai bună clasare în clasamentul FIFA din istoria acestei naţiuni a fost în septembrie 1994, atunci când Malta ocupa locul 66 în lume. Cea mai slabă clasare datează de acum doi ani, când Malta a ajuns pe locul 191 în lume.

Primul meci internaţional disputat de maltezi a avut loc pe 24 februarie 1957 când Malta s-a înclinat cu scorul de 2-3 în faţa Austriei. În 1983, pe 21 decemebrie, Spania a administrat cea mai dură înfrângere din istoria fotbalului maltez: 14-0 într-un meci disputat la Sevilla. În urmă cu 11 ani, Malta câştiga pe stadionul pe care va înfrunta luni România, cu scorul de 7-1 în faţa Liechtensteinului. A fost cea mai importantă şi clară victorie din istoria fotbalului maltez la nivel de echipă naţionala.

Din lotul selecţionat pentru partida cu România de Ray Farrugia, doar doi jucători evolează în străinătate. Este vorba despre Zach Muscat care joacă în Portugalia la Olhanense şi de Luke Gambin, atacantul modestei echipe Crawley Town din Anglia.

Michael Mifsud (foto jos), căpitanul echipei naţionale şi decanul de vârstă (38 de ani) este şi liderul incontestabil al formaţiei malteze. Nu mai puţin de 138 de selecţii are Mifsud pentru echipa reprezentativă şi 41 de goluri. În prezent, el evoluează pentru Birkirkara. Alţi jucători importanţi ai lui Farrugia sunt Andrei Agius (fundaş la Hibernians), portarii Andrew Hogg (Birkirkara) şi Justin Haber (Gzira United), mijlocaşul Paul Fenech (Balzan) şi atacantul Alfred Effiong, de la aceeaşi echipă.

Naţionala malteză a debutat în 2019 cu o victorie: 2-1 cu Insulele Feroe. Pe 26 martie, Spania a câştigat cu (doar) 2-0 pe terenul echipei lui Farrugia, iar în urmă cu câteva zile, Suedia a administrat un sec 3-0 echipei malteze.

În 2018, Malta nu a câştigat niciunul din cele 10 meciuri jucate! A pierdut printre altele cu scorul de 5-0 în Finlanda şi cu acelaşi scor, pe teren propriu, în faţa celor din Kosovo. Modesta reprezentativă malteză nu a putut bate pe teren propriu Feroe (1-1) sau Luxemburg (0-1).

Contra tratează meciul cu seriozitate maximă: "Nu vrem surprize!"

Cosmin Contra vrea o naţională concentrată 100% la meciul cu Malta. Selecţionerul se teme de o eventuală surpriză care ar ruina şansele de calificare la Europeanul din 2020.

Malta - România live online pe www.telekomsport.ro. ”Ceea ce încercăm să evităm e să nu se întâmple vreo surpriză. E clar că tratăm foarte serios acest meci cu Malta, chiar dacă venim după un rezultat bun în Norvegia, mai ales după ce în minutul 74 pierdeam cu 2-0, dar am reuşit să scoatem un egal preţios. Şi acum trebuie să tratăm acest meci cu Malta foarte serios, pentru că aşa cum am zis şi contra Insulelor Feroe, orice meci e periculos dacă nu îl tratezi cu seriozitate. Asta vom încerca să transmit jucătorilor. Vor fi anumite schimbări în echipă, datorită prospeţimii, datorită că la meciul cu Norvegia s-a depus un efort imens. Şi avem nevoie de prospeţime pentru a putea să tratăm serios acest meci şi să încercăm să îl câştigăm” a mărturisit selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, înainte de acest duel cu Malta.

"Mi-aş fi dorit să am mai multe puncte, dar avem adversari foarte puternici" a recunoscut Contra. "De-a lungul istoriei am avut mereu probleme să jucăm cu adversarii din nord. Mă refer aici la Norvegia, Suedia şi Insulele Feroe. Sunt echipe care, datorită structurii jocului nostru, al calităţii jucătorilor noştri, mereu ne pun în dificultate" a mai spus selecţionerul înainte de partida din Malta. Cu toate acestea, Contra îşi laudă jucătorii: "Nu am cum să nu fiu mulţumit de atitudinea jucătorilor, de felul în care au încercat să dea 100% să câştige meciurile. Din păcate întotdeauna, mă refer la meciul din Suedia şi la cel din Norvegia, am jucat de la 2-0 şi nu e uşor. Dar sper ca la meciurile de acasă să fim mult mai concentraţi, să avem noi 2-0 şi să fugă ei după egalare dacă pot", a spus Cosmin Contra.

Echipa probabilă a României pentru meciul cu Malta: Tătăruşanu - Chipciu, Săpunaru, Nedelcearu, Bancu - Deac, T. Băluţă, Maxim - I. Hagi - Keşeru, Puşcaş