Mama Alexandrei Măceşanu a făcut anunţul în lacrimi pe Facebook. "Fiica mea trăieşte!" Mii de reacţii la postare

"Alexandra mea trăiește! Aștept să îmi dea cineva o palmă și să mă trezesc din coșmarul acesta. Și pentru mine și pentru copilașul meu. L-am ferit de toate relele. Am încercat să fac tot ce e mai bun pentru el. Eu cred cu tărie că Alexandra mea va intra într-o zi pe poartă. Asta îmi spune inima. Că Alexandra nu este moartă. În ciuda ADN-ului pe care îl pot confirma ăștia. Alexandra este vie", a spus Teodora Măceșanu, mama Alexandrei Măceșanu, în direct, pe Facebook.

„Eu consider că ar trebui să simți când se întâmplă ceva cu copilul tău. Nu am simțit. Am zis să fim pregătiți, totuși. Am făcut cavoul, cum se zice, dar cu gândul să fie făcut, nu neaparat pentru Alexandra. Eu cred că este luată şi dusă mai departe în străinătate. Dincă e un simplu pion", a mai spus mama Alexandrei Măceșanu, precizând că testele ADN ce au confirmat că adolescenta a fost ucisă ar putea fi bazate pe „probe plantate".

Femeia soțul ei au primit mai multe apeluri, fără ca cineva să vorbească, după ce răspundeau la telefon. Până la urmă, când a răspuns ea la telefon, interlocutorul a decis să vorbească.

„A sunat pe telefonul soțului. Nelu când dădea să răspundă, nu vorbea nimeni. I-am răspuns eu la telefon. I-am spus să vorbească. Mi-a spus că am plecat la mare și de aici plecăm la muncă în Anglia să facem bani. Apoi mi-a zis mamă soacră. M-am speriat, a venit și un polițist și a închis el", a mai povestit femeia.