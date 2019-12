Mama Alexandrei Măceşanu, prima reacţie după ce fiul lui Gheorghe Dincă a bătut mai mulţi jurnalişti VIDEO

Teodora Măceşanu a comentat ultimele evenimente, după ce Daniel Dincă, fiul lui Gheorghe Dincă, a agresat mai mulţi jurnalişti, într-un clip postat pe pagina de Facebook a lui Alexandru Cumpănaşu.

Alexandru Cumpănaşu, dezlănţuit pe Facebook: "SISTEMUL PROTEJEAZĂ ACEST CLAN. TREZIŢI-VĂ ROMÂNI! Miting zilele următoare"

"Bună ziua, români, bună ziua, Românie! E normal să ni se ia copiii de pe stradă, batjocoriţi sau măcelariţi cum spune Gheorghe Dincă în declaraţii, dar este ceva normal ca să agresezi nişte reporteri oameni pe stradă şi să nu te întrebe nimeni de nimic, să fii liber să mergi în voia ta, sau chiar să pleci din ţară, sora lui Gheorghe Dincă a plecat, Daniela Dincă, este normal să îl anchetezi , să-l duci la poliţie, să-i dai drumul. Nu ştiu, noi oamenii simpli dacă am comite infarcţiuni, pe noi ne-ar închide, pe noi cred că ne-ar închide, dar interlopii, criminalii, violatorii, tot felul de fenomene sunt libere să circule, aşa că noi, ca oameni, trebuie să ne ferim din calea lor. Să nu dea Dumnezeu să le cădem pradă, să ne închinăm când plecăm de acasă, să nu ne întâlnim cu interlopii să nu ne dea în cap sau să ne traficheze peste oceane... Este strigător la cer că nu s-a întâmplat nimic cu sacrificiul Alexandrei, cu ce a încercat bietul copil să spună! Îmi pare rău, dar timpul trece, lumea uită, intelopii fac aceleaşi lcururi, îşi văd de treaba lor, îşi continuă activităţile şi asta e România noastră în care trăim... Va mulţumesc, sutelor de români care sunteţi alături de noi şi sprijiniti cazul Alexandrei şi lui Alexandru (n.r. - Cumpănaşu), să fim cu băgare de seamă, nimic nu mai e sigur, nu mai suntem siguri că trăim de azi pe mâine... Vă mulţumesc din suflet", este mesajul transmis de Teodora Măceşanu.