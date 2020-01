Mama cântăreţei Celine Dion s-a stins din viaţă: "Îţi dedicăm spectacolul şi-ţi voi cânta din toată inima"

Therese Dion, mama a 14 copii, dintre care cea mai cunoscută este cântăreaţa Celine Dion, s-a stins joi noapte, aşa cum anunţă site-ul de ştiri mondene american TMZ.

Therese a fost şi ea în lumina reflectoarelor, fiind gazda unei emisiuni de gătit de pe canalul canadian TVA.

Mama lui Celine i-a susţinut mereu cariera artistică şi este chiar autoarea primei sale piese, "It Was Only a Dream". Celine este unul dintre cei 14 copii ai Theresei şi ai lui Adhemar, soţul acesteia din 1945 , care s-a stins şi el în 2003.

"Maman, te iubim atat de mult. Îţi dedicăm ţie spectacolul din această seară şi îţi voi cânta din toată inima. Cu dragoste, Celine", a fost mesajul postat de Celine Dion pe Facebook.