Mamă eroină la doar 15 ani. Cum a reuşit să îşi refacă viaţa după ce a fost abandonată de familie şi iubit

O mamă minoră de la Centrul Maternal „Maternus” din Iași a devenit eroina tuturor angajaților. Adolescenta a rămas însărcinată la vârsta de 15 ani şi a fost abandonată de întreaga familie şi tatăl copilului, care nu a vrut să îţi recunoască bebeluşul.

În ciudat tuturor, minora a reuşit să îşi reorganizeze viaţa, iar astăzi este o elevă excepţională la unul dintre liceele din Iaşi. Adolescenta s-a maturizat extrem de repede şi a reuşit să îşi crească copilul şi să continue studiile.

De aproximativ doi ani, tânăra din satul Verşeni, comuna Mirosloveşti, se află sub protecţia Centrului Maternal "Maternus". După ce a rămas insărcinată, primăria comunei a sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului cu privire la faptuş că minora, însărcinată în şapte luni, nu primeşte susţinere din partea părinţilor.

„Pe atunci, tânăra avea 15 ani și era elevă în clasa a șaptea. Rămăsese însărcinată, iar întreaga familie a renegat-o. Ajungând la centru, când era deja în semestrul al doilea al clasei a șaptea, am susținut-o să facă naveta la Vereșeni. Ulterior, am trasferat-o la o școală din Iași. În prezent, este elevă în clasa a noua la un liceu din Iași și urmează cursuri școlare la zi. Pentru noi, este o mândrie că am reușit să o ajutăm să-și depășească condiția. Suntem extrem de mulțumiți de evoluția ei, atât personală, cât și profesională”, spune Dora Pandelea, șefa centrului „Maternus”.