Mama fetiţei moarte la 4 ani de COVID, mărturie cutremurătoare: Eu îmi pupam copilul mort când s-a scris că probele au fost prelevate!

"A făcut febră, făcea febră 4 zile din 7. A intrat în convulsie, apoi a ieşit. Episodul s-a repetat, iar când a ieşit din criză rămăsese cu guriţa încleştată. Am sunat medicul care vine acasă. Acesta mi-a spus să mă liniştesc că o să fie bine. Am mers la 10:30 eram la UPU. A încercat să o stabilizeze, i-a pus masca de oxigen. A dus-o apoi de urgenţă la ATI, masca de oxigen nu mai făcea faţă, a început forfota. A intubat-o. Eu vedeam ce se întâmplă. Era forfotă, medicii au făcut tot ce le-a stat în putinţă. La un moment dat am auzit -aduceţi repedete sângele că moare-.

Sincer, nu ştiu cât era când a murit fetiţa. La ora 13:14 minute doctorii erau cu mâinile pe pieptul fetiţei mele. Am făcut atunci o poza, nu ştiu de ce am luat decizia asta, nu aveam voie. Am fost întrebată ca la orice internare. Eu nu am stat la cort. Sus, la etajul 3, nu m-a întrebat nimeni. Era prea gravă problema şi copilului nu i s-a mai făcut test COVID. Am mers la IML, mi-a spus doamna de acolo că fetiţa are COVID. Apoi, m-a sunat DSP şi mi-a spus că fetiţa avea coronavirus. Eu îmi pupam copilul mort la ora când s-a scris de prelevarea probelor. Copilaşul meu a murit pentru că avea foarte multe probleme, nu pentru că avea COVID. Medicii au făcut tot ce au putut, dar au făcut în plus şi un test pozitiv", a spus mama fetiţei decedate, la Antena 3.

Ce spune Alexandru Rafila în acest caz

"Eu cred că de la spitalul din Iaşi au procedat corect. Era o urgenţă majoră. Toate forţele se concentrează pentru a-i salva viaţa. Probele se fac după ce trece situaţia critică. E bine să existe un birou de consiliere, mai ales la departamentul de pediatrie. Nu am ce comentariu să fac. Este foarte greu.", a declarat Alexandru Rafila.

