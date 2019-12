Mama Luizei, de urgenţă la spital. Femeia a refuzat internarea pentru a ajunge luni la DIICOT - VIDEO

Mama Luizei, una dintre fetele pe care Gheorghe Dincă a mărturisti că le-a răpit, violat şi ucis, a ajuns de urgenţă la spital sâmbătă.

Procurorii DIICOT au chemat-o pe mama Luizei în 30 decembrie pentru a studia dosarul dispariţiei fiicei sale, pe care Gheorghe Dincă a mărturisit că a răpit-o şi ucis-o. Anchetatorii se grăbesc să trimită dosarul în judecată. Apărătorii celor două familii implicate fac acuzaţii grave şi spun că nu găsesc probele care să susţină moartea celor două fete.

"Asta am auzit, ca pe data de 30 o sa ajungem la Bucuresti. Am spus-o si o spun: aceste fete sunt traficate si procurorii nu au cum sa isi mai retracteze, atata timp cat au mers pe aceasta pista, ca sunt moarte", a declarat Monica Melencu, la România TV.

Mama Luizei împreună cu apărătorul său au citit aproape în totalitate dosarul. Mai aveau de citit doar 3 volume. De la dosar lisesc însă, declaraţii importante, cum ar fi mărturisirile făcute de Arete sau audierea socrului lui Gheorghe Dincă

"Eu atat am vrut sa spun, sa auda toata tara. În 3 luni de zile in dosarul Luizei nu s-a facut nimic. De pe data de 14 pana cand a aparut Alexandra nu s-a facut nimic. Cand Alexandra a prins acel telefon si a sunat la 112 ...pentru ce ...de ce nu au afirmat de prima data ca Luiza e ucisa in acel butoi?", mai spune mama Luizei.