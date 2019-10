Articol publicat in: Societate

"Mami, mă faci frumoasă?" Alexandra a murit făcându-şi temele la matematică, suferea de leucemie

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Alexandra urma tratament și totul părea ca merge bine. La doar câteva zile, însă, Alexandrei i se face rău. Este luată la terapie intensivă. Medicii îi spun mamei ca ficatul "e făcut praf". Alexandra nu a mai rezistat și s-a stins pe patul de spital la doar opt ani. Aproape zilnic vedem pe rețelele sociale apeluri pentru a ajuta copii sau adulți diagnosticați cu afectiuni foarte grave. Foarte putini dintre noi fac insa efortul de a merge la banca pentru o donație. Cei mai mulți ajutam cu o distribuire sperând astfel ca vor face altii donații. De multe ori când vedem un articol/postare cu un asemenea caz trecem mai departe, copleșiți de propriile griji cotidiene, spunandu-ne că oricum nu avem cum sa ajutăm. Oare câți dintre noi ne facem insa timp pentru a ne gândi ce se ascunde în spatele unor asemenea apeluri? -Mami, mă faci frumoasa? își întreaba mama, Alexandra, fetiță diagnosticata cu leucemie despre care v-am scris in urma cu peste doua săptămâni, atunci când vede că îi taie parul ce ii îmbrăcase corpul până la mijloc pâna atunci. Alexandra nu vede lupta mamei pentru a-și ascunde lacrimile cum nu înțelege nici de ce coada ei e din ce in ce mai subțire și de ce mulți copii internați în aceeași secție nu mai au deloc par pe căpșoare, scrie Ziarul de Vrancea. Important e că tratamentul ii merge bine, se încurajează mama și continuă să îi taie parul fetiței, pregatind-o astfel pentru când nu va mai avea par care să-i cadă. La doar câteva zile insa Alexandrei i se face râu. Este luată la terapie intensivă. Medicii îi spun mamei ca ficatul ,,e făcut praf". Si dintr-o data nimic nu mai conteaza pentra sarmana mama. Nici chiar propria viata. Conteaza doar viata Alexandrei ce pare ca mai sta prinsa cu un fir fragil de corpusorul ei in suferinta. Cum sa faca fata un parinte unei asemenea suferinte? Cum sa-si vada copilul trecand prin asemenea chinuri? Alexandra nu a mai rezistat. Nu a mai putut continua lupta cu boala, cu tratamentul atat de dureros... A obosit! Și a plecat să se joace. A plecat să se joace cu îngerii. Ziarul de Vrancea a relatat pe larg cazul fetiței diagnosticate cu leucemie. Mama Marinela și-a deschis sufletul în fața unei jurnaliste a publicației locale. I-a spus că este mămica unei fetițe cu sindrom Down. Soțul o părăsise când a aflat ca Alexandra era un copil cu nevoi speciale. Nu a ținut cont că mai aveau încă trei copii mai mari care aveau nevoie ca și Alexandra, de altfel, de sprijinul și afecțiunea unui tată. loading...

