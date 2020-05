Managerul Spitalului Judeţean Arad a fost demis din funcţie după raportarea întârziată a unor decese de coronavirus

Şeful DSP Arad, Horea Timiş, a declarat, pentru AGERPRES, faptul că decizia a fost primită de la Ministerul Sănătăţii vineri după-amiază.

Citește și: Experienţa din spital a pacientului 102: Mi-am pierdut total gustul şi mirosul, schimbam de patru ori pijamalele

"Am cerut demiterea managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, dar conform procedurii din starea de urgenţă, a fost suspendată din funcţie. A fost un cumul de neconformităţi constatate în managementul spitalului, între care amintesc neimplementarea măsurilor care să asigure respectarea metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, deficienţe în managementul privind neraportarea deceselor la Direcţia de Sănătate Publică Arad conform metodologiei INSP, deficienţe în managementul raportării setului minim de date, neîntocmirea de către SCJU Arad a fişelor de supraveghere, deficienţe constate de către echipa de evaluare medicală a trimisă de domnul secretar de stat Raed Arafat", a spus Timiş.



Carmen Lucuţa a declarat, pentru AGERPRES, că a primit ordinul de ministru și le mulțumește colegilor alături de care a lucrat în cei trei ani în care a ocupat funcția de manager a Spitalului Județean.



"Conform ordinului de ministru, am fost suspendată din funcţia de manager al SCJU Arad. Le mulţumesc tuturor colegilor, administraţiei judeţene şi locale pentru colaborarea din aceşti trei ani în care am ocupat funcţia şi îi urez succes celui care va prelua conducerea spitalului", a spus Lucuţa.



Conform purtătorului de cuvânt al SCJU Arad, Simina Roz, funcţia de director a fost preluată, pe perioada stării de urgenţă, tot prin ordin de ministru, de către de Florina Ionescu, director financiar-contabil în cadrul spitalului.



DSP Arad a deschis o anchetă, miercuri, cu privire la raportarea întârziată a unor decese cauzate de coronavirus. Şeful DSP Arad, Horea Timiş, a declarat că au fost câteva cazuri în care decesele au fost anunţate după o lună.



"Din păcate, va trebui să luăm nişte măsuri pentru a determina cadrele medicale responsabile să respecte întocmai metodologia de raportare a deceselor. Verificăm de ce s-a ajuns ca unele raportări să fie făcute atât de târziu şi vom anunţa ce măsuri sau sancţiuni vom aplica", a spus, miercuri, Horea Timiş.