Mara Bănică, de urgenţă cu fiul ei la spital. Cum a ieşit testul de gripă: "Ce variantă îţi rămâne? Un spital privat. Dacă-ţi permiţi"

La ora 21:00, vedeta l-a dus de urgență la spital. La intrare, paznicul i-a spus că nu are rost să meargă acum și să revină la 3 dimineața.

"Testul de gripă e negativ. Dar aventura obținerii lui a fost cumplită. La Matei Balș, portarul care ne-a lăsat înăuntru cu mașina ne-a sfătuit să venim pe la 3 dimineața când nu e aglomerat. Adică... după ce că ai copilul cu febră, îl mai și trezești în crucea nopții pentru un consult și un test rapid.

Altfel, oricum te prinde 3.00, dacă ajungi la camera de gardă undeva la ora 21.00! Și ce variantă îți rămâne? Un spital privat, normal. Dacă-ți permiți", a scris Mara Bănică pe Instagram.

Mara Bănică, terorizată de un bărbat în direct la TV

Un individ necunoscut a hărţuit-o pe Mara Bănică timp de un an jumate trimiţându-i mesaje de ameninţare şi de şantaj. În plus, individul, mascat, a venit după ea şi în platoul emisiunii "Acces direct" unde i-a cerut bani.

"Dragii mei, în ultimul an și jumătate, am fost forțată să renunț la activitatea mea pe retelele de socializare. Cei dintre voi care mă urmăresc demult, stiti bine ca una dintre plăcerile mele esta să scriu aici cu voi. Din păcate, de aproape un an și jumatate am trăit terorizata de un individ care mi a trimis peste 11 mii de mesaje de amenintare, santaj di hartuire de pe peste 5000 de conturi false.

Conditia pentru a ma lasa in pace era sa ii dau diverse sume de bani. La inceputul acestei luni, acest individ a venit la sediul Acces Direct, noaptea, cu o masca pe față, în incercarea de a mă intimida să îi dau bani", a scris Mara Bănică.

