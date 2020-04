Marcel Ciolacu anunţă că PSD ar putea vota împotriva prelungirii stării de urgenţă: "Nu vom fi de acord să avem încă o lună pierdută"

"Care este perspectiva?! Asta așteaptă oamenii și mediul de afaceri de la președintele Iohannis și de la Guvern!

Ei și-au îndeplinit obligațiile cetățenești: au stat în case și au respectat regulile impuse de autorități. Dar ce a facut statul pentru ei în prima lună a stării de urgență?! Avem peste 1,2 milioane de români care și-au pierdut locul de muncă sau sunt în șomaj tehnic, zeci de mii de firme închise și miliarde de euro pierdute.

În aceste condiții, prelungirea stării de urgență #fără o minimă garanție că vor fi luate măsurile corecte și necesare pentru prevenirea unui dezastru economic ar fi o inconștiență totală", consideră preşedintele interimar al PSD.

Marcel Ciolacu îi solicită președintelui Iohannis și Guvernului PNL "ca prelungirea stării de urgență să fie însoțită obligatoriu de următoarele lucruri:

- Transparentizarea informării, deciziilor și achizițiilor efectuate de Guvern pe perioada stării de urgență;

- Plan de acțiune pe termen scurt și mediu în domeniul sanitar pentru #testarea populației, o condiție obligatorie pentru reîntoarcerea rapidă la muncă și reluarea activităților economice ;

- Măsurile economice și sociale, pentru cetățeni și mediul de afaceri, pentru protejarea #puterii de cumpărare a românilor, #păstrarea locurilor de muncă și #limitarea efectelor crizei economice (cele luate până cum sunt inaplicabile și insuficiente, după cum se poate observa!);

- Proiectele majore de #investiții pe care Guvernul le va demara pe perioada stării de urgență pentru a reporni economia;

- Măsurile care vor fi luate pe perioada stării de urgență în #agricultură pentru limitarea efectelor secetei și asigurarea necesarului de hrană pentru populație".

"PSD înțelege pe deplin nevoia de a nu pune sub nicio formă în pericol sănătatea oamenilor! În același timp însă, cred că toți românii așteaptă o perspectivă clară de la președintele Iohannis și de la Guvern. Nu vom fi de acord să avem încă o lună pierdută pentru cetățeni și pentru economie!", avertizează Marcel Ciolacu.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat săptămâna trecută, după întâlnirea cu premierul şi cu mai mulţi miniştri, că va fi necesară prelungirea stării de urgenţă cu încă o lună, iar decretul va fi emis la începutul acestei săptămâni.

” Sunt lucruri care se mişcă, însă, trâgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgenţă. Am solicitat Guvernului să vină cu propuneri. La începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenţă cu încă o lună de zile. Acest lucru este necesar pentru a ţine epidemia sub control”, a afirmat Iohannis.