Klaus Iohannis este aşteptat să emită astăzi decretul de prelungire a stării de urgenţă cu încă 30 de zile

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat săptămâna trecută, după întâlnirea cu premierul şi cu mai mulţi miniştri, că va fi necesară prelungirea stării de urgenţă cu încă o lună, iar decretul va fi emis la începutul acestei săptămâni.

” Sunt lucruri care se mişcă, însă, trâgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgenţă. Am solicitat Guvernului să vină cu propuneri. La începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenţă cu încă o lună de zile. Acest lucru este necesar pentru a ţine epidemia sub control”, a afirmat Iohannis.

BILANŢ CORONAVIRUS ROMÂNIA. 523 de cazuri noi de COVID-19, record pentru o singură zi. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 5.990