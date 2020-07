Marcel Ciolacu: "Cifrele sunt reale. Manipularea a dus la o lipsă de credibilitate a Guvernului"

Marcel Ciolacu, care afirmă că în multe state din Europa despre pandemie au comunicat doar specialiştii, nu politicienii, susţine că "atâta timp cât au vrut să gestioneze această pandemie politic, s-a dus şi credibilitatea".

Întrebat dacă are încredere în cifrele despre coronavirus prezentate de autorităţi, Marcel Ciolacu a afirmat că "cifrele sunt reale. Manipularea a dus la o lipsă de credibilitate a Guvernului, în această pandemie. Ce este mincinos, sau prost spus, că poţi minţi prin omisiune - nu ei fac testările, românii se duc şi se testează în sistemul privat cu alte preţuri decât în toată Europa. La noi costă 70 - 80 de euro un test, în Germania costă 18 - 20 de euro, cam asta e diferenţa. Ei vin acum şi spun că sunt 20.000 de teste făcute astăzi".

Liderul PSD a precizat că este atributul Guvernului să gestioneze pandemia.

"Marea problemă e lipsa de credibilitate. Am cerut şi eu informări ce se întâmplă în Europa şi cum se comunică. Există state în Europa în care comunică specialiştii. Nici preşedintele, nici premierul, nici măcar Ministrul Sănătăţii nu comunică pe coronavirus ce se întâmplă şi ce măsuri sunt luate. Atâta timp cât au vrut să gestioneze această pandemie politic, s-a dus şi credibilitatea. Să nu mai vorbim de gesturi - să stai în biroul primului ministru fără mască, să mergi la întâlnirile politice ale ministrul Mediului, în loc să se ocupe de inundaţii, fără mască. Lumea nu mai are încredere", a adăugat Ciolacu.

De asemenea, întrebat ce ar fi făcut diferit dacă PSD era la guvernare, Ciolacu a afirmat: "Am fi comunicat cu totul altfel, coerent, nu am fi încercat să manipulăm cifrele. Se crează panică, dar nu se spune că rata de infectare este mai mică decât la început. Am început cu 18 la sută, acum suntem la 5, maximum 7-8 la sută. În schimb, spunem că o să ajungem la 1.000 de infectaţi. Numărul nu are relevanţă. Atunci erau 263 şi aveam 18%, acum avem 681, dar rata este de 7,94 la sută. Este un mod de manipulare a cifrelor. Nu am înţeles de ce nu au vrut niciun fel de transparenţă şi au ţinut această comunicare într-o singură mână, a Guvernului. În Europa, prim-miniştrii au venit în Parlament şi au prezentat situaţia".