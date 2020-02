Marcel Ciolacu, despre planul PSD: "Suntem pregătiţi şi de anticipate"

Într-un interviu acordat postului Antena3, Ciolacu a explicat, luni, că PSD nu va vota Guvernul pe care Ludovic Orban a fost desemnat să-l formeze.

"Cu certitudine, Partidul Social Democrat nu va vota acest guvern. Avem nu neapărat o strategie, ci chiar avem un plan detaliat cum și domnul Orban a avut un plan detaliat când a venit noaptea să zvârle o ordonanță de urgență anticonstituțională.

Eu vreau să se respecte legile. să nu venim cu regulin noi în timpul jocului, nu avem nicio problemă, suntem pregătiți și de anticipate, de votul românilor, nu înțelege de ce se fac anticipate cu două luni înainte de cele de la termen și mi-aș dori ca domnul Orban să iasă și să spună românilor de ce își dorește alegeri anticipate, fiindcă dorește să ocolească niște legi pe care trebuie să le pună în aplicare pe data de 1 septembrie", a precizat Marcel Ciolacu.

Potrivit sursei citate, Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, s-a întâlnit la Bruxelles cu preşedintele Parlamentului European, David Maria Sassoli, pentru a discuta despre bugetul european.

"Am continuat seria întâlnirilor de astăzi cu o discuţie constructivă pe care am avut-o cu domnul David Maria Sassoli, preşedintele Parlamentului European, pe tema bugetului european. Susţinem o creştere a fondurilor de coeziune şi o implementare corectă a politicii agricole comune. Am subliniat determinarea PSD de a colabora strâns cu actuala conducere a Parlamentului European pe principalele teme europene", a scris Ciolacu pe Facebook.

Ciolacu a menţionat că l-a invitat pe Sassoli în România pentru a susţine în faţa plenului reunit al Parlamentului, iar oficialul european a fost de acord.

