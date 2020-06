Marcel Ciolacu: "Nu este oportună suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis"

Senatorul PSD Eugen Teodorovici a afirmat că PSD ar trebui să ia în calcul suspendarea preşedintelui, dacă acesta nu numeşte un premier de la PSD după moţiunea de cenzură anunţată.

"Dacă trece moţiunea de cenzură, preşedintele este obligat de lege să numească premier din partea opoziţiei. Dacă nu respectă legea, se poate lua în calcul demararea procedurii de suspendare", a declarat Eugen Teodorovici.

Klaus Iohannis, critici dure la adresa PSD şi Pro România: Ameninţarea cu moţiunea de cenzură în plină epidemie, o lipsă de bun simţ

Eugen Teodorovici (PSD) a anunţat că susţine moţiunea de cenzură şi afirmă că partidul are specialişti. "Sunt adeptul moţiunii de cenzură. Nu agreez ideea românească de a sta pe bară, de a da cu pietre în Guvern şi de a spune că eşti mai bun. Eu cred că trebuie să te implici, mai ales că ai un vot majoritar în Parlament. Apoi, poporul să decidă dacă meriţi să fii votat. Dacă PSD vrea într-adevăr să facă o astfel de moţiune, am spus-o tot timpul: PSD are mereu oameni specialişti, determinaţi, care pot guverna mai bine decât cei de azi", a declarat Eugen Teodorovici la România TV.

Marcel Ciolacu, ajuns șeful lui Teodorovici în partid, după ce-i fusese subordonat, îi recomandă să nu mai vorbească în public în numele partidului, precizând că PSD nu va demara procedura de suspendare a lui Iohannis.