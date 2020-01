Marcel Ciolacu, preşedinte interimar PSD: "Avem textul moţiunii de cenzură, eu cred că va trece"

"Avem pe 28 votul pe - aşa cum am promis - eliminarea pensiilor speciale, în dezbatere şi pe urmă vot final. Pe data de 29 primul-ministru va veni şi îşi va asuma răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi. Avem trei zile calendaristice să depunem moţiunea. Noi textul moţiunii îl avem discutat. Este făcut. Avem toate semnăturile necesare. În acest moment, au semnat membri ai PSD şi ai UDMR", a spus Ciolacu, într-o conferinţă de presă la Timişoara.



El a subliniat că demersul nu vizează preluarea guvernării. "Demersul nostru este pentru a apăra un principiu democratic, respectiv să nu modifici legile electorale, foarte importante în orice stat şi în orice colţ al lumii, în ultimele şase luni de desfăşurare a lor. Cu alte cuvinte, nu ai dreptul să modifici regulile în timpul jocului. Chiar dacă se spune că mai sunt patru luni - mai sunt patru luni calendaristice -, în cele patru luni sunt 45 de zile de campanie electorală, o lună de depunere a candidaturilor, de mers la tribunal, validare a lor. Cu alte cuvinte, în joc mai este o lună de zile înainte de începerea tuturor procedurilor. (...) Cred în continuare că moţiunea va trece", a spus Ciolacu.

Preşedintele interimar al PSD a declarat că în contextul în care preşedintele Klaus Iohannis nu acceptă propunerea unui guvern de uniune naţională, social-democraţii vor aştepta propunerea acestuia.



"Nu este un proiect politic în spatele acestei moţiuni. Este o moţiune specială, care ne conferă acest atribut deoarece prim-ministrul a venit cu asumarea răspunderii. În 30 de ani au fost vreo trei asumări şi acum avem vreo şapte, dar fiecare interpretează Constituţia şi o pune în aplicare cum crede de cuviinţă. Eu consider că este un demers forţat şi este un abuz. Asta nu înseamnă că în această sesiune parlamentară PSD împreună cu alte forţe politice nu vor depune altă moţiune de cenzură în jurul unui proiect politic. Am şi văzut astăzi în declaraţiile liderului Pro România, domnul Victor Ponta, că şi-ar dori o astfel de moţiune", a mai spus Ciolacu.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, întrebat cu privire la raportul Curţii de Conturi şi Autorităţii Electorale Permanente, că "cine a făcut tâmpenii trebuie să răspundă".



"Am cerut şi eu parte din raport, să-mi explice. Nu am găsit cuvântul 'sifonat'. Am înţeles că raportul s-a închis. A existat o amendă. Cine a fost o să răspundă. (...) Cine a făcut tâmpenii trebuie să răspundă", a spus Ciolacu duminică, într-o conferinţă de presă la Timişoara.



Potrivit Europa Liberă, partidele au cheltuit ilegal sau fără să poată justifica o parte din banii publici pe care îi primesc subvenţie de la stat. Sursa citată precizează că raportul Curţii de Conturi şi Autorităţii Electorale Permanente arată că banii publici au fost folosiţi de partide fără respectarea în integralitate a prevederilor legale.