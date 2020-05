Marcel Ciolacu: "PSD va depune o moţiune de cenzură atunci când are şanse"

Şeful PSD a indicat în acest context că vrea o moţiune de cenzură, dar vrea să o depună când are şanse. Ciolacu a spus că în timpul stării de alertă PSD nu va depune o moţiune de cenzură. Cum starea de alertă durează maxim 60 de zile, nu este exclus la vară, în iulie-august, în Parlament să se voteze o moţiune de cenzură a cărei adoptare ar duce la demiterea Guvernului.

"Categoric ca vrem sa depunem o motiune de cenzura. Nu sunt adeptul depunerii de dragul depunerii, sa nu treaca. In continuare cred ca cea mai buna varianta este un Guvern de uniune nationala. Suntem foarte hotarati si acum. In primul rand, am vorbit cu colegii mei din alte partide parlamentare, si cu dl Ponta si cu dl Tariceanu, sa nu intram in vacanta parlamentara anul acesta, sa intram in sesiune extraordinara si iulie si august. Nu cred ca e oportun sa depunem o motiune de cenzura pe perioada starii de alerta", a declarat Ciolacu la România TV.