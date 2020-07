Marcel Ciolacu vrea dizolvarea PSD Ilfov. Organizaţia ar fi controlată de interlopi. "E inadmisibil aşa ceva. Am aflat şi eu din presă"

"Joi vom avea un CEx și voi propune dizolvarea organizației și numirea unei echipe interimare la Ilfov", a declarat marţi seara, Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, la TVR.

Liderul interimar al social-democraţilor a afirmat că a aflat din presă că organizația PSD Ilfov ar fi controlată de persoane din lumea interlopă.

"Sunt ferm convins că avem capacitatea de a face o echipă rapid acolo să fim pregătiți și la Ilfov de alegeri. Este inadmisibil așa ceva. Am aflat și eu din presă. Nu am crezut așa ceva. Am avut o discuție cu președintele organizației acum aproximativ o lună de zile. I-am spus că în echipa dânsului există o persoană asupra căreia sunt foarte multe bănuieli de implicări într-o anumită zonă care nu ne reprezintă și chiar i-am spus să ia măsurile necesare de a fi schimbat din funcție, respectiv de secretar executiv", a precizat Ciolacu, conform sursei citate.

Reacţia liderului PSD vine în contextul în care Rise Project a scris că organizaţia PSD Ilfov a fost capturată de Clanul Sportivilor. O înregistrare internă arată cum lumea interlopă folosește cel mai mare partid din Romania drept comandament central al unor combinații imobiliare de milioane de euro.

Preşedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a fost invitat marţi seara în studioul TVR pentru a discuta temele importante ale actualităţii din România, cum sunt alegerile locale şi noile restricţii pe care guvernul le va impune pentru a contracara răspândirea noului coronavirus.