Ciolacu, despre creşterea pensiilor: "Am vorbit cu mai mulţi lideri politici şi am fost asigurat că va fi cvorum şi legea va trece"

Ciolacu a dat asigurări că va exista cvorum pentru ca votul pe lege să se poată desfăşura şi este optimist în privinţa faptului că actul normativ va trece în forma propusă de social-democraţi, cu prevederea creşterii pensiilor cu 40%.

"Am vorbit cu mai multi lideri politici din parlament si am fost asigurat ca va fi si cvorum si legea rectificarii va trece, cu modificarea ca pensiile sa creasca cu 40%. Ass vrea sa-l intreb pe domnbul Stamule cat a crescut nivelul de cumpararae? In momentul asta avem o scadere a pensiilor cu 26%. Nu au iesit nici Orban si nici Citu sa ne spuna ce s.-a intamplat cu miliardele imprumutate.

PNL nu stiu daca se prezinta la vot, dar am asigurari ca va fi cvorum, de la Ponta, Tariceanu, PP-USL, grupul mionoritatilor, si grupul PMP sper sa fie la vot.

Ca si la dublarea alocatiilor, unde au atacat legea la CCR. Ce au atacat? Respingerea ordonantei lor de prorogare a termenului. Este rusinos ce fac.

Primarii PNL au primit de 10 ori mai multi bani. Niciun municipiu condus de PSD nu a primit niciun ban. Nimeni nu si-a permis in 30 de ani sa faca asa ceva. Printr-o hotarare de guvern, din fondul de rezerva, nu si-a permis nimeni. Orice premier PSD care ar fi facut asta, ar fi fost arestat in secunda doi", a declarat, pentru România TV, Marcel Ciolacu.

