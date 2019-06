Marcel Toader, ţepuit de apropiaţi cu 50.000 de euro. Cine l-a păcălit pe omul de afaceri

De această dată, totul a pornit de la bani, mai exact de la mai multe datorii pe care Marcel Toader le are de la recuperat de la două persoane apropiate, o rudă, respectiv un prieten, scrie spynews.ro. Marcel Toader spune că va face tot ce îi stă în puțintă pentru a primi banii, pe cale legală, pentru că s-a săturat să ceară cu vorba bună.

"Sunt două persoane pe care le-am împrumutat şi care nu au catadicsit să-mi mai întoarcă banii. Nu, este vorba de contracte de împrumut neonorate, bineînţeles, adică nu au mai dat banii înapoi. Da! Şi de prietenie şi în al doilea caz şi de o oarecare rudenie, da. Eu nu aş vrea să îi pierd, pentru că sunt un tip înţelegător. Sunt o persoană care are bun simţ şi înţelegere, dar există şi la mine o limită, ca la tot omul, înţelegeţi? Păi în total, vreo 50 de mii de euro. Am făcut de toate până acum, am încercat, am tot încercat cu frumosul, dar degeaba? Nu că m-au supărat, dar e păcat pentru că sunt banii mei şi trece timpul şi eu am nevoie de bani, normal, ca orice om, nu vedeţi ce vremuri trăim.", a declarat Marcel Toader.