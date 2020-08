Marcel Vela, avertisment pentru clanuri: "Suntem cu ochii pe voi"

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că va prezenta săptămânal un bilanț al acțiunilor poliției și le-a transmis interlopilor că poliția este cu ochii pe ei

„Din aceasta saptamana va vom prezenta toate actiunile care au loc in timpul saptamanii pentru ca cetatenii sa fie la curent cu toate operatiunile, misiunile MAI in combaterea infractionalitatii pentru ca acest fenomen criminogen se manifesta prin forme agresive. Cetățenii onești nu trebuie să se teamă, suntem o țară sigură. Am toleranță zero față de încălcarea legii, față de colegi care nu știu de ce baricadă se află. Am un mesaj pentru clanuri, interlopi și răufăcători: Suntem cu ochii pe voi!", a declarat Marcel Vela.

Elvis, fratele lui Emi Pian, mesaj cu o zi înainte să fie ucis liderul clanului Duduianu: "Băi, luaţi-vă protecţie, că nu scăpaţi!"

Principalul suspect în cazul uciderii lui Emi Pian este adudiat, vineri, de către poliţiştii din Capitală, la sediul Serviciului Omoruri.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că principalul suspect în dosarul de omor deschis după uciderea lui Emi Pian este audiat, vineri, de către poliţişti.

Audierile au loc la sediul Serviciului Omoruri. De la momentul conflictului, suspectul a fost internat în spital, fiind şi el rănit. Emi Pian a murit după o bătaie între clanuri care a avut loc în noaptea de luni spre marţi, în Sectorul 6.

La rândul său, secretarul de stat chestor-şef de poliţie Bogdan Despescu a anunţat că în ultimele şapte zile au fost organizate 20 de acţiuni de amploare.

"Astăzi sunt 41 de percheziţii în 11 judeţe pentru combaterea infracţionalităţii. Printre infracţiuni: tâlhărie, braconaj, uz de armă şi alte infraţciuni. Ieri, în urma acţiunilor sub coordonarea procurorilor din Gorj, două persoane prinse în flagrant, având două arme letale, 600 de cartuşe şi o grenadă", a anunţat Despescu.

Acesta a precizat că acţiunile de amploare ale poliţiştilor vor continua.

Forţele de ordine sunt în alertă după un scandal între două clanuri din Bucureşti, în urma căreia o persoană a murit şi una a fost rănită.