MAREA CONTROVERSĂ de la nunta fiicei lui GIGI BECALI. Abia acum s-a aflat ADEVĂRUL

Narcis Răducan, managerul sportiv al lui FCSB şi mâna dreaptă a lui Gigi Becali la echipa de fotbal, nu s-a aflat printre invitați la nunta Teodorei Becali cu Mihai Theodor Mincu.

Gigi Becali a ținut să explice motivul și să clarifice situația. Directorul sportiv nu a fost invitat la marele eveniment, deoarece nu îi este prieten, ci angajat!

"Nu are legătură, eu am invitat prietenii. Narcis nu e prieten cu mine, Narcis este un angajat la mine, la club. Nici pe Vintilă nu l-am invitat. Au fost Dică şi Teja. Teja venea oricum, pentru că pe copil îl cunosc. Pe Dică îl iubesc, pentru că e prea bun om, prea om de calitate şi l-am invitat şi pe el. Nu aveam pentru ce să-l invit pe Narcis, nu am invitat la nunta fetei mele decât cinci, şase persoane, prieteni, pe Păunescu, pe Corleone Mitică şi pe Hrebenciuc. Am lăsat tinerii să facă tot, să invite pe cine vor ei.", a declarat Gigi Becali.

Mirel Rădoi, finul lui Gigi Becali, a fost invitat, dar a absentat motivat: s-a aflat în cantonament cu echipa naţională U21.